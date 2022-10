Alfredo Contreras le lanza dura advertencia a Herediano sobre Puntarenas

Él es el dedicado del torneo nacional, también es porteño de corazón y si lo ven en la calle lo vinculan con el color naranja. Alfredo Contreras palpita una semifinal brava ante Herediano, pero es claro en que le costará más al Team que al equipo de sus amores.

Contreras es un símbolo de la provincia de Puntarenas. El exzaguero es recordado por su juego fuerte, también por su liderazgo, además de sus duelos con grandes delanteros como Jozef Miso y Hernán Medford; por lo que reveló cómo controlaba a estos jugadores cuando los tenía de frente.

Ahora que los porteños se las verán con una ofensiva fuerte comandada por Anthony Contreras, delantero centro de la Selección Nacional, el PFC puede seguir sus sugerencias.

¿Cómo ha vivido el presente torneo con el regreso de Puntarenas y de una vez a semifinales? Copiado!

Ha sido algo muy importante no solo para mí, sino para toda la afición porteña que se ha hecho presente en todos los estadios, creo que quedó demostrado que acá tiene que existir un equipo en Primera, se ha demostrado que hay material.

¿Cómo tomaría usted que en el torneo que es dedicado a usted, el PFC salga campeón? Copiado!

Sería muy importante porque ha sido un equipo que ha venido desde abajo; en segunda división este equipo hizo cosas muy buenas, y esto sería la cereza: ser campeón sería espectacular. Para mí sería especial ya que es la primera vez que le hacen una dedicatoria tan importante a alguien de Puntarenas; para mí sería excepcional.

Viendo desempeños y planillas. ¿Cómo visualiza el enfrentamiento con Herediano? Copiado!

Yo creo que el equipo de Puntarenas tiene muy buen equipo, sobre todo la ofensiva es muy fuerte. Puntarenas tiene buen portero, yo no había visto un arquero así en los últimos años, ha salido respondón, prácticamente las ha atajado todas... Para nosotros será un reto fuerte, pero para el Herediano será más complicado.

Usted como defensa. ¿Controlar la ofensiva de Herediano con Anthony Contreras, Kenneth Vargas y demás será un reto mayúsculo? Copiado!

Siempre son retos mayúsculos, porque todos los equipos traen o se han conformado muy bien, el Herediano es un equipo con muchos jugadores y algunos heredianos dicen que tienen tres equipos, pero será difícil, aunque no será fácil para Herediano, si quiere ganar va a tener que trabajar y sufrir para sacar algo del ‘Lito’ Pérez.

¿Ese primer juego será determinante? Copiado!

Aquí será muy importante que hagamos valer la cancha, esta cancha es muy complicada para los equipos de afuera. Yo espero un buen margen de goles a favor, por lo menos de dos para arriba, eso es lo que esperamos. Aunque algunos sabios del fútbol dicen que el 2 a 0 es engañoso, pero el engañoso es uno que no sentía que eso era buena diferencia.

A usted le tocó lidiar con delanteros de época, por ejemplo Jozef Miso. Copiado!

Yo tuve muchos duelos muy importantes en el fútbol de Costa Rica, con Miso era importante, eran jugadores difíciles, eran rápidos.

Puntarenas pasa de la agonía al éxtasis y avanza a semifinal contra Herediano

¿Usted ganó ese duelo? ¿Lo controlaba? Copiado!

Creo que la clave era que yo siempre andaba cerquita a los rivales, para que no les dieran la bola, esa era la forma, yo siempre trataba de anticiparlos, los esperaba, lo sostenía y no lo dejaba que giraran, pero a clave es estar cerca del rival y la opción de anticiparlo.

¿Se imagina a Puntarenas campeón? Copiado!

Sí, lógico, lo veo en la final, que se haga la hazaña, ahora vamos con todo y que así sea. Últimamente me he aprovechado de estar asistiendo al estadio, llevo a mis hijos, porque tenía mucho rato de que no asistía al estadio porque la situación económica era muy dura y había otras prioridades, pero ya estamos de regreso.