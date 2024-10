Alexander Robinson se llevó del Saprissa dos preciados ‘tesoros’

Alexander Robinson, defensa costarricense quien milita en Antigua de Guatemala, fue protagonista en la eliminación de su exequipo, el Deportivo Saprissa, de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Robinson salió del Estadio Ricardo Saprissa con las manos llenas, se llevó doble ‘botín’, no solo por el marcador, el 0-3 a favor de su escuadra, sino que se dejó un recuerdo que para él es como un tesoro.

Desde antes del partido de ida en Antigua, donde Robinson no jugó por acumulación de tarjetas amarillas, el zaguero le dijo a La Nación que quería dejarse la camiseta de Mariano Torres.

“En el partido de vuelta la voy a buscar”, aseguró hace once días y al final la consiguió.

''Tengo una alegría inmensa por el equipo; por otro lado el corazón es morado,también tengo tristeza'', Alexander Robinson

El club guatemalteco avanzó a las semifinales y aseguró un lugar en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf. Robinson también encontró la forma de llevarse la camiseta deseada.

“El utilero de Saprissa me dijo que le enviara mi camiseta para cambiarla con la de Mariano Torres. También quería ver la posibilidad de entrar al camerino, aunque sé que era un momento duro y difícil para ellos, pero quería saludarlos,” comentó Alexander Robinson al referirse al gesto que tuvo con su exequipo, a pesar de la difícil situación que atravesaban los jugadores morados tras la eliminación.

Robinson, quien tiene una amistad cercana con Mariano Torres, fue claro en su motivación para querer su camiseta.

“Yo quería la camisa de Mariano, como lo dije antes, no soy de cambiar camisetas, pero creo que Mariano ha sido uno de los que se volvió histórico en Saprissa, es un emblema, y quería tener un recuerdo de él. Como es extranjero, tal vez en el futuro no esté en Costa Rica, pero otros como Ariel Rodríguez y David Guzmán seguirán en el país y por ahí me los estaré topando”, opinó Alexander.

La admiración de Robinson por el legado de Torres en el Saprissa es evidente. “Además, tengo amistad con Mariano y hablo con él en los momentos buenos y malos”.

Una victoria histórica

Sobre la impresionante victoria que logró Antigua contra Saprissa en su propio estadio, Robinson expresó su satisfacción y orgullo por el logro de su equipo.

“Fue un golpe de autoridad grande y fuerte porque vencimos al equipo más grande de Centroamérica, por su historia y en su casa. Es el segundo resultado sonado que conseguimos, tras empatarle a Olimpia en su cancha”, señaló el defensa.

Robinson reconoció la dificultad que implica vencer a Saprissa, especialmente en el Estadio Ricardo Saprissa, un escenario donde el club morado suele ser muy fuerte.

“Venir a ganar a Saprissa no es para nada fácil y menos lograrlo en esa forma. El resultado nos da mucho entusiasmo y alegría, y pasamos a semifinales y a la Copa de Campeones de Concacaf”, destacó, resaltando la importancia de la clasificación para su equipo.

Alexander Robinson fue punto alto en la defensa de Antigua, en el juego que le ganaron 0-3 al Deportivo Saprissa. (Foto: Prensa de Antigua).

Sentimientos encontrados

A pesar de la alegría por la victoria, Alexander Robinson confesó tener sentimientos encontrados debido a su pasado morado.

“Siento alegría y satisfacción por el equipo (el Antigua), por la victoria y porque se logró un objetivo. En lo sentimental, sé lo que es Saprissa, sé lo que significa y siento un poco de tristeza porque yo estuve aquí, pero hoy me toca defender a Antigua y cuando el árbitro pitó, iba a muerte por mi equipo,” expresó el defensa, quien no ocultó su respeto y cariño por el club que lo vio crecer como jugador.

Robinson describió la mezcla de emociones que sintió al enfrentarse a su antiguo club.

“Tuve un sentimiento extraño de alegría y tristeza a la vez, pero al final contento por los compañeros y por el grupo en el que estoy”, resaltó Robinson.

De cara a las semifinales de la Copa Centroamericana, Robinson y su equipo son conscientes de que les espera un rival complicado, pero mantienen la confianza en sus capacidades.

“Estamos conscientes de que en semifinales nos tocará un rival duro, pero para lograr los objetivos, debemos vencer a clubes grandes. Queremos llamar la atención en el área, llevamos dos y esperamos sumar un tercero,” concluyó Robinson, refiriéndose a las victorias sobre Olimpia y Saprissa.

Con esta victoria, Antigua de Guatemala no solo se consagra como el equipo revelación del torneo, sino que además dejó claro que está listo para competir a nivel internacional.