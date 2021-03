“Trato de darle seguridad al equipo en la parte de atrás. Se sabe que en Saprissa nos atacan poco y no nos llegan mucho al marco, pero cuando llegan hay que estar preparado. Voy sumando minutos y gano confianza, para que la afición y muchos que han hablado de los porteros vean que estamos bien preparados... Trabajo para el equipo, me debo a Saprissa y cada vez que me necesiten voy a estar atento para ayudar. La decisión de quién juega o quién no la toma el entrenador. Lo mío es estar listo”, destacó el cancerbero.