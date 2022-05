Alejandra Ordóñez dice adiós a Puntarenas FC: ‘Fui juzgada y hasta maltratada, pero nunca abandoné nada’

Alejandra Ordóñez fue la encargada de presentar a Horacio Esquivel como técnico del Puntarenas FC, el 28 de junio del 2021. Cortesía: Acontecer Esparzano y Algo Más

Lejos de la prensa y celebrando con sus amigos y familiares, Alejandra Ordóñez, hoy expresidenta del Puntarenas FC, vivió el ascenso del club naranja, del cual estuvo al frente 13 años, hasta que en julio del 2021 decidió ceder la institución a los hermanos y empresarios Raymond y Felipe Medina.

Ordóñez, a pesar de las críticas y señalamientos, siempre tuvo el coraje de mantenerse al frente del cuadro chuchequero, luego de la muerte de su esposo Adrián Castro, en febrero del 2009, y el descenso de la institución a la segunda categoría en el 2014.

En las campañas 2014- 2015 y en la 2000-2021 los porteños disputaron el ascenso, bajo el mandato de Ordóñez, ante Liberia y Guanacasteca, pero perdieron la opción de volver a la máxima categoría.

“Los tiempos de Dios son perfectos. No es cuando uno quiere sino cuando él quiere, aunque muchas veces no lo veamos como justo”, escribió Ordóñez en su cuenta en Facebook.

“Agradecida con Dios por la labor cumplida de 13 años en el fútbol tras una desgracia tan grande para mi familia y sobre todo para mis hijos. Nunca abandoné nada. Aún a pesar de tantas adversidades, saqué a mis hijos adelante y los hice profesionales y nunca dejé tirada esta gran Institución como es el PFC”, agregó.

La empresaria porteña agregó: “Hoy me toca despedirme y saber que apoyaré desde donde esté. Fueron años de aprendizaje, de aciertos y desaciertos, crítica y juzgada y hasta maltratada. A pesar de todas estas cosas me mantuve firme y sola en este largo camino con muchos colaboradores que estuvieron ahí, apoyándome cuando sentía que ya no podía más”, relató Ordóñez.

“Pero siempre me paré frente al barco y dije ¡Va que va! Los ciclos de la vida tienen un principio y un fin y hoy termino mi ciclo y quiero agradecer a todas esas personas que creyeron y que se mantuvieron firmes conmigo a lo largo de tantos años. Un agradecimiento enorme y deseo lo mejor a la Institución para lo que viene. Un abrazo grande para todos y todas con los que siempre viviré agradecida”, expresó.