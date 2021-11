Albert Rudé ve a Alajuelense con un estado de ánimo con la flecha para arriba

Alajuelense no conoce la derrota bajo las órdenes de Albert Rudé. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense culminó su misión en la fase regular y jugó la jornada 22 como quería, obteniendo el resultado que pretendía como una inyección de motivación cara a lo que viene.

La Liga derrotó a Pérez Zeledón por 3 a 0 en el Estadio Alejandro Morera Soto y el técnico Albert Rudé salió muy complacido por lo que vio en la cancha.

“El tema de la profundidad, estuvimos muy bien, hicimos un grandísimo partido y esa profundidad nos dio réditos. Hay veces que tenemos esa misma profundidad, no estamos contundentes y parece que no la tengamos, pero sí la tenemos. El tema es ser contundentes. Hoy estuvimos muy bien y así lo refleja el resultado”, reseñó Albert Rudé en la conferencia de prensa posterior al partido.

¿Por qué sacó de cambio a Fernán Faerron?

El tema de sacar a un central era por la amarilla, como tenía amarilla, hemos decidido cuidarlo para no tener sorpresas.

Del equipo que se ha visto en los últimos partidos, ¿cuál es el equipo que se acerca más a lo que usted espera ver en semifinales?

Yo te diría que cada partido han aparecido cosas que nos interesan muchísimo, cada partido hemos tenido partes del modelo de juego que se han hecho muy bien y otras que hemos tenido que ir ajustando, trabajando.

Yo me quedaría con pedazos, con tramos de cada uno de los partidos y eso es lo que vamos a intentar hacer, sacar los buenos tramos de cada partido para ponerlo todo en las semifinales que vienen y poder hacer grandes rendimientos que es lo que se necesita para poder avanzar cuando llegas a situaciones de playoff.

¿Siente que todos los jugadores están a tope en el equipo o partidos como este lo ponen a pensar de cara a las semifinales?

Esta plantilla me pone a pensar cada entrenamiento. Cada entrenamiento me pone a pensar y me pone en apuros, a ver quién inicia en el once y quién acompaña a ese once, entre los 18, porque tengo una grandísima calidad y porque todos trabajan muy bien.

Hemos estado haciendo unos planes individualizados. Al final, cada jugador es un individuo y tiene necesidades concretas. Hemos hecho planes especializados e individualizados para cada jugador, para que llegaran todos al 100% a las instancias de semifinales y hoy había jugadores que necesitaban una carga de 90, otros de 60, otros que necesitaban entrenar y no jugar y lo hemos manejado de esta forma para tener la plantilla al 100% y ahí tomar nuestras decisiones.

¿Esta rotación seguirá siendo así en semifinales y una posible final, o intentará encontrar un once para lo que queda?

Yo me baso mucho en lo que me pide el fútbol, en lo que me pide el partido, en lo que me pide el escenario que vamos a tener. Yo escojo a los 18 en función de eso, de un plan de partido y de también las características que creemos que nos pueden ayudar más a sacar este partido en concreto.

Vamos a utilizar los jugadores que realmente creamos que nos pueden dar más, según la situación que pensemos que nos vamos a encontrar.

Evidentemente que yo cuando llegué lo que tenía que hacer era ver a todos los jugadores y para verlos a todos los tienes que ver en partido y les tienes que dar la oportunidad de que se muestren y a partir de ahí sacar conclusiones y empezar a ver qué me puede dar cada jugador, en qué situación y ahí es mi trabajo escoger a los mejores cuando toque.

Saprissa, Cartaginés o Santos de Guápiles podrían ser su rival en semifinales. ¿Puede dar una opinión de ellos?

Cuando estamos hablando de una semifinal, cualquier equipo que esté allí es un equipo que se lo merece y más después de 22 jornadas. Va a ser complicadísima la serie, nos toque quien nos toque. Nosotros no nos confiamos para nada, sea quien sea y vamos a seguir dándole la seriedad como a cada uno de los partidos que hemos preparado.

¿Las ausencias este domingo fue por decisión técnica o hay lesionados?

Cada jugador tiene un plan individualizado y había jugadores que hoy tenían que entrenar y no jugar, necesitábamos que entrenaran ciertas capacidades y que hicieran ciertos tratamientos para poder llegar al 100% a las semifinales y por eso hemos decidido que no estuvieran hoy en el partido.

¿Cómo maneja el aspecto mental de este equipo por los golpes que ha sufrido en ese tipo de instancias que va a iniciar a mitad de semana?

El estado emocional en series de playoff es muy importante. El juego evidentemente es muy importante, el equipo tiene que tener juego, si no, es muy difícil ganar, pero el estado emocional es una cosa que hemos venido trabajando desde que llegamos aquí. Y hoy era un partido que nosotros apostábamos a hacer un gran partido para el estado emocional, para salir fuertes de aquí.

Creo que el cierre que hemos tenido marcando un gol en el último minuto da un poco de empuje a eso que queríamos resaltar, que era salir de aquí con un estado de ánimo con la flecha para arriba.

¿A nivel personal qué significa esta instancia final que vivirá con Alajuelense, por todo lo que se había dicho alrededor de su puesto?

A nivel personal te tengo que decir que hemos llegado aquí sin perder ningún partido de los que he tenido el placer de dirigir a este equipo. Hoy hemos hecho la cuarta portería en cero, hemos encajado solo dos goles, hemos marcado muchos, hemos sacado 20 puntos de 24 y todo este proceso de llegar hasta aquí, a mí me deja muy feliz.

La verdad es que me deja muy feliz y sé, porque como dije el otro día, ya me tocó en México y ya me tocó en Estados Unidos, que el playoff es otro torneo y que todo lo que has hecho hasta ahora queda en un segundo plano. A nivel personal estoy enfocadísimo, porque conozco cómo funcionan esas fases finales y voy a preparar a mi equipo lo máximo posible para conseguir el objetivo que todos deseamos.

