Alajuelense cerró como quería en un partido que movió muchos sentimientos en el liguismo

Bryan Ruiz fue titular contra Pérez Zeledón y fue el partido en el que la afición lo vio de nuevo en el Morera Soto, en vivo y a todo color. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense completó su último trámite antes de la hora de la verdad y lo hizo con una victoria de 3 a 0 en el Estadio Alejandro Morera Soto, con anotaciones de Alexis Gamboa, Bernald Alfaro y Celso Borges.

Fue un partido que movió muchos sentimientos en el liguismo, por una serie de situaciones que se detallarán más adelante en este relato, pero en el que hasta el clima fue cómplice. Muchos temían salir con insolación, al ser un partido a las 11 a. m., pero en realidad, no hizo el calor que se creía.

Eso sí, como precaución, imperó la sensatez y la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) autorizó que cada aficionado ingresara con una botella de agua.

La Liga enfrentó en su cas a un Pérez Zeledón que llegó a enconcharse y salir con los menores daños posibles de la casa rojinegra. Por ese planteamiento, Amarini Villatoro tenía muy solo a Gabriel Leiva y quien más sobresalía de los generaleños por ciertos lapsos era Axel Amador.

El partido no definía absolutamente nada, pero no dejaba de ser importante. Para los generaleños el plan era tratar de rescatar algo y, si no lo lograban, evitar una goleada para efectos de la tabla acumulada, pensando desde ya en el próximo torneo.

Mientras que en el caso de Alajuelense, la obligación de ganar es latente, máxime con su gente en las gradas. Un resultado diferente a la victoria a pocos días del arranque de las semifinales daba pie para que la atmósfera se le enturbiara a los manudos. Eso era algo que nadie en el equipo quería.

Albert Rudé continuó con su manejo de cargas, con esa rotación pensando en lo que viene y en donde bien sabe que no se puede fallar.

La Liga volvió a presentar cambios, empezando por la portería. Fue el turno de Mauricio Vargas, mientras que Leonel Moreira vio el juego desde el banquillo.

En defensa, Alexis Gamboa y Fernán Faerron fueron los centrales, acompañados por Yurguin Román e Ian Smith.

En el medio campo reapareció un Aarón Suárez que jugó 61 minutos y salió ovacionado; mientras que por primera vez Bryan Ruiz y Celso Borges jugaron juntos en Alajuelense.

Para el liguismo fue un juego especial, porque desde que el ‘10′ retornó a la Liga, fue la primera vez que la afición lo vio en la cancha del Morera Soto de nuevo, en vivo y a todo color.

Eso significaba muchísimo para la afición, así como para el propio capitán a quien le pasaron cantando desde las tribunas. Una situación que pasó desde el calentamiento. Él de inmediato se dio cuenta de lo que pasaba y de forma automática levantó la mano, saludando y agradeciendo ese cariño a la afición.

Por momentos la Liga se veía imprecisa a la hora de culminar con acierto algunas jugadas elaboradas, o gestadas con pases que filtraba Ruiz que estaban para más.

Cuando Rudé decidió sacar a Ruiz para que lo relevara Bernald Alfaro, hubo toda una algarabía en el Morera Soto, con aficionados que se pusieron de pie por esa emoción de haber visto a Bryan desde una butaca de la casa rojinegra.

Pero Bryan no fue el único que se marchó del partido en medio de aplausos. Lo mismo ocurrió cuando salió Faerron, ese defensor que con su garra para jugar tiene a la afición siempre de su lado.

En convocatoria ni siquiera estuvo Alex López y eso es un lujo para la Liga. Lo mismo ocurrió con Johan Venegas, que se le dio descanso y de paso Rudé lo cuidó, porque tenía cuatro amarillas.

Marcel Hernández no se vio fino, pero los goles en la Liga tampoco dependen estrictamente de los delanteros.

Un tiro libre de Yurguin Román fue preciso y bien ejecutado, tanto que Alexis Gamboa aprovechó su estatura y de cabeza anotó.

Inclusive, el defensor central estuvo muy cerca de hacerse presente de nuevo en la red en el cierre del primer tiempo con un testarazo que pegó en el palo.

Pero el encargado de convertir el segundo tanto de la Liga en el partido fue el recién ingresado Bernald Alfaro, tras un pase de Celso Borges.

Los cambios le dieron más ímpetu a la Liga. Su dinámica ofensiva cambió de forma drástica con el ingreso del panameño Gabriel Torres, quien estuvo muy cerca del gol.

El tercer tanto de la Liga fue de Celso Borges, ya en reposición, en un desborde de Mora, cabezazo de Josimar Alcócer y fue el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 quien se estrenó en la lista de anotadores de Alajuelense.

Los manudos ganaron su último partido de la fase regular y dentro de pocas horas conocerán en definitiva el nombre de su rival en semifinales, que podría ser Saprissa, Santos o Cartaginés.

Ficha del juego

3 Alajuelense

Mauricio Vargas, Ian Smith, Fernán Faerron, Alexis Gamboa, Yurguin Román, Celso Borges, Bryan Ruiz, José Miguel Cubero, Aarón Suárez, Carlos Mora y Marcel Hernández.

D.T.: Albert Rudé

Cambios: Gabriel Torres (Hernández, al 45′), Josimar Alcócer (Suárez, al 61′), Bernald Alfaro (Ruiz, al 69′), Brandon Aguilera (Faerron, al 73′)

0 Pérez Zeledón

Jussef Delgado, Bruno Tiago Costa, Rándall Cordero, Osman Crisanto, Jhamir Ordain, Henrique Moura, Luis Carlos Barrantes, Axel Amador, Daniel Villegas, Néstor Monge y Gabriel Leiva.

D.T.: Amarini Villatoro

Cambios: Anderson Barboza (Barrantes, al 63′), Ríos (Crisanto, al 80′), Justin Monge (Amador, al 80′), Guillermo Villalobos (Thiago, al 90′) e Ismael Morales (Monge, al 90′).

Goles: 1-0 (20′) Alexis Gamboa (Román), 2-0 (72′) Bernald Alfaro (Borges) y 3-0 (93′) Celso Borges.

Árbitros: Géiner Zúñiga al centro, asistido por Víctor Ramírez y Mauricio Córdoba. Cuarto árbitro: Pedro Navarro.

Estadio: Alejandeo Morera Soto, Alajuela, 11 a. m.