Albert Rudé: ‘Tenemos las armas para poder levantar esa copa’

Albert Rudé dijo sentirse muy orgulloso del comportamiento de los jóvenes en este último juego, a pesar de que no sacaron el resultado que pretendían. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense perdió 2 a 0 en su visita al Santos de Guápiles, pero Albert Rudé saca conclusiones positivas. A pocas horas de conocer en definitiva si enfrentará a San Carlos o a Saprissa en semifinales, el técnico rojinegro es optimista.

¿Esperaba más de los jóvenes? ¿Por qué les cuesta tanto anotar?

Estoy muy, muy orgulloso de mis jugadores, sobre todo los jóvenes que les hemos dado una oportunidad muy buena e incluso Santiago van der Putten que con 17 años debutaba, lo hemos querido ayudar al inicio con una línea de tres para ver cómo iba.

Se ha sentido tan bien el jugador a nivel de rendimiento y a nivel táctico lo hemos visto tan bien que incluso en la segunda parte hemos pasado a jugar con línea de cuatro, con dos centrales. Estamos muy orgullosos del desempeño del equipo.

No hemos conseguido el resultado, veníamos a ganar, igual que todos los partidos. Yo les exijo ganar, ellos saben que tenían que ganar, no se nos ha dado porque hemos estado toda la segunda parte con el rival encerrado en su campo y no hemos podido anotar el gol que nos daba el empate.

Inclusive hemos tenido un par de ocasiones muy claras, sin portero, que no hemos podido materializar y hubiera cambiado el rumbo del partido si materializábamos esas ocasiones.

En el desempeño del equipo, con tantos jóvenes y de la forma y la personalidad que lo han encarado, estoy muy orgulloso, a pesar de que no hemos conseguido el resultado que claramente veníamos a buscar, que era el gane.

¿Qué balance hace del rendimiento de Alajuelense en estas 22 fechas? ¿Considera que los aficionados pueden estar tranquilos para las semifinales?

No te puedo hablar de lo que pueden sentir los otros, cada uno siente lo que personalmente está interpretando de cómo es la situación. Yo te doy mi interpretación de la situación haciendo un balance.

En este torneo empezamos construyendo un proyecto que ya empezó la temporada pasada, pero que necesitaba hacer el clic a nivel de modelo de juego, a nivel de jugar a lo que queríamos y que pudiéramos ganar de esa forma.

Y creo que a mitad del torneo el equipo hizo ese clic que nos dio esa capacidad de poder jugar muy bien a lo que nosotros queremos y empezar a consolidarlo a nivel de resultados. Porque a veces uno consigue el modelo, pero los resultados no llegan.

A mitad de este torneo conseguimos las dos cosas, jugar a lo que queríamos y que esto nos diera réditos a nivel de puntos y hemos acabado en la punta superlíderes que era un objetivo que teníamos clarísimo, que lo queríamos sí o sí y lo hemos de una forma un poco holgada, que esto también es importante, hacerlo con contundencia.

Creo que todos esos indicadores tanto de juego, de puntos, como de desempeño del equipo, tanto de los jugadores de experiencia como de los jóvenes que se han podido ver, a nosotros nos da muchísima confianza y nos deja muy atentos para trabajar en lo que viene.

Pero muy confiados en que tenemos las armas para poder levantar esa copa que todo el mundo quiere y la queremos regalar a toda la institución y especialmente a la afición que se la merece, que otra vez nos vino a apoyar aquí.

¿Qué tan bien les cae el parón?

A nivel de cargas creo que nos viene muy bien, poder descansar a los jugadores, poder recuperarlos y poder entrenarlos, porque cuando juegas cada tres días muchas veces no te da tiempo de entrenar y estás recuperando y jugando. Eso hace que el rendimiento pase, a nivel físico sobre todo. Tener ese espacio para poder recuperar, para poder trabajar va a ser muy importante.

El otro día estábamos sacando las cuentas y va a ser un poco complejo para nosotros, porque hay muchos jugadores que se van con la Selección Mayor, hay otros que se van con la Sub-20, que tenemos bastantes también y en el plantel de Primera División hay unos cuantos.

Y luego jugadores que se van con otras selecciones respectivamente, que nos van a dejar con pocos soldados para trabajar, pero nosotros sabemos que los que están van a trabajar muy bien, a la espera de que vuelvan los demás. Como siempre hemos hecho en todas las fechas FIFA cuando nos quedamos con pocos jugadores, es intentar atender mucho más a esos jugadores, darles más herramientas, hacerlo más individualizado, para poder aún mejorarlos más y cuando se incorporen el resto a marchas forzadas trabajaremos lo que tengamos que trabajar para ir a ganar esas semifinales que pueden ser contra San Carlos o Saprissa.

¿Qué puede decir de San Carlos y Saprissa?, porque alguno de los dos será el rival de ustedes.

Cuando se defina empezaremos el análisis. Son dos equipos que los conocemos bien porque ya los hemos enfrentado bastante y son dos muy buenos equipos. Sabemos que no va a ser fácil, pero a nivel de preparación primero tenemos que esperar a que se defina quién nos va a tocar.

Miguel Ajú decía que él trabaja la parte emocional con un psicólogo. ¿Alajuelense utilizará ese recurso de cara a semifinales?

100%, como les dije ya hace unas cuantas semanas atrás empezamos a tratar ese tema de forma holística y con eso me refiero a encararlo desde diferentes perspectivas. Tenemos un psicólogo que nos ayuda a nivel individual, que los jugadores se sientan atendidos de forma individual a nivel mental y emocional, es muy importante.

Luego tenemos otra persona que nos está ayudando en charlas, más a nivel colectivo. Estamos intentando atenderlo desde todos los ángulos para hacernos fuertes para que nos ayude en lo que viene, porque sabemos que es capital ese estado equilibrado a nivel mental y emocional en semifinales y final.

Por eso estamos invirtiendo ese tiempo y esa energía en ese parámetro que es otro parámetro de rendimiento, igual que el físico, el táctico y el técnico.