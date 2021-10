Albert Rudé presagia que clásico entre Alajuelense y Saprissa será un partidazo

Albert Rudé registra dos ganes y un empate en sus primeros tres partidos al frente de Alajuelense. (alonso tenorio)

La cara mostrada por Alajuelense y su funcionamiento colectivo contra Guanacasteca tiene muy contento al técnico español Albert Rudé.

El equipo rojinegro duró apenas cinco días fuera de zona de clasificación. Con su victoria por 4 a 1 contra la ADG, los manudos retoman su mística ofensiva y efectiva, escalaron del quinto puesto al segundo lugar, a la espera de lo que suceda este domingo.

Usted prometió una Liga ofensiva. ¿Qué representa esta primera goleada?

La verdad es que estoy muy contento por el rendimiento del equipo, por el juego del equipo y evidentemente por el resultado, pero sobre todo por cómo se ha llevado el juego. Hemos tenido un nivel individual de cada uno muy alto, un nivel colectivo muy alto y se los quiero reconocer a mis jugadores.

Sobre ser ofensivo, nosotros siempre trabajamos para imponer condiciones a partir de la fase ofensiva, a partir del balón, dominar a partir del balón y eso a veces se concreta con goles y a veces no estás tan fino en el último tercio y te falta un poco eso.

En esta semana se trabajó mucho. Nosotros analizamos lo que nos estaba faltando, que era un poco de contundencia arriba, se trabajó. Los chicos tuvieron predisposición y estuvieron atentos para poder materializar las ocasiones que veníamos creando, se dio y estamos muy felices.

El segundo gol fue una secuencia de pases. ¿Ese gol representa lo que quiere con la Liga, muchas combinaciones y concretar?

Han habido jugadas muy buenas, algunas acabaron en gol, otras no, pero aparecieron conceptos que trabajamos, a veces no se concretan, pero no dejan de estar allí.

Bryan Ruiz fue suplente. ¿Fue decisión técnica, rotación? ¿Cómo lo manejará?

Todas son decisiones técnicas, las de Bryan y las de cualquier otro jugador. Nosotros siempre miramos ayudar a los jugadores al máximo y siempre intentamos sacar el mejor rendimiento de cada uno y del equipo en función de muchas cosas. Informaciones que nosotros tenemos desde adentro, que las vivimos día a día y a partir de esas informaciones decidimos lo que creemos que es mejor siempre para el equipo. Estoy muy contento por él, por todos los jugadores y por todo el grupo.

¿Qué pasó con Salvatierra? ¿Le cobró el gol o fue algo físico?

El tema de los cambios siempre son tácticos. Es decir, buscábamos otra cosa, cambiar a nivel de táctica y me toca a mí decidir. Todo mundo sabe por qué se hacen, se justifican, siempre se explican los porqués de las cosas y estamos todos muy conscientes del porqué se hacen, es de resaltar y es importante en el equipo.

¿Cómo proyectará la semana, contra dos rivales directos, Grecia y Saprissa?

La semana que viene es apretada. En esta hemos podido trabajar toda la semana y esto se agradece muchísimo. Sabemos que la semana que viene no lo podemos hacer, porque hay partido entre semana.

Una salida dura y luego tenemos evidentemente el partidazo del fin de semana.

Lo que vamos a intentar hacer es consolidar las cosas que han salido bien, seleccionar muy bien las que tenemos que mejorar e intentar hacer un trabajo recuperatorio y muy conceptual, con mucho video también para no desgastar a los jugadores.

Elegir muy bien los que tendrán que jugar entre semana y los que tendrán que jugar el fin de semana y a partir de ahí seguir nuestro camino, seguir nuestro proceso. Este sábado hemos hecho un paso importante a nivel de proceso en el equipo y queremos seguir esa línea.

En la primera parte se vieron muchas variantes ofensivas y luego los toman mal parados en el descuento porque había un desequilibrio, que luego se arregló. ¿Con un equipo más poderoso, eso podría causarle problemas?

Nosotros sabemos que cuando intentamos imponer condiciones a partir del balón, tenemos que mover al rival, si no lo hacemos no aparecen los espacios y la única forma que yo conozco de mover al rival es con pase y movimiento.

Esto se hizo bien, pero cuando hay un pase que no llega a buen puerto, puede haber contras. Eso lo sabíamos. Creo que hemos estado muy bien en el tema de contras, pero evidentemente el rival juega, el rival tiene sus armas, sabíamos que Guanacasteca tenía esas armas bien trabajadas y en alguna podíamos sufrir.

Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y una acabó en gol, pero yo resaltaría todas las que no, porque ha habido muchísimas buenas transiciones, muy bien parados, hacia adelante, intentando someter y dejar al rival en su campo y eso es con lo que nos quedamos.

En el cambio generacional, usted apuesta por jóvenes y aparece Andrés Gómez. ¿Cómo ve la evolución de los jóvenes en relación con los consolidados?

Hay un enorme equilibrio en esta plantilla porque hay mucho talento de jugador de experiencia y mucho talento joven. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento de poder contar con tanta calidad.

Como hay tantos partidos, tan diferentes, contra rivales tan versátiles en diferentes campos, que también te condicionan el tiempo de juego, yo creo que tengo bastantes herramientas para poder gestionarlas de alguna forma e intentar aportar siempre al equipo aquello que necesite.

Y eso me lo dan los jugadores, tanto de experiencia como los jóvenes. Y en el proceso de los jóvenes estoy sorprendido del trabajo que están haciendo también las menores, porque están llevando unos procesos muy buenos de de potenciación del talento, porque los jugadores que nos llegan a entrenar con el primer equipo son muy buenos y algunos que no han debutado y que incluso no han ido a la banca están ahí, haciendo muy buen trabajo y esto es de agradecer a la institución.

Usted tiene tres juegos al frente de la Liga. ¿Este es el ritmo que quiere, jugando a un toque saliendo desde el fondo?

Nosotros buscamos ser un equipo muy dinámico, tener el balón pero con dinamismo. Eso es un proceso, porque lo primero que se necesita es una buena estructura, un buen posicionamiento y a partir de que lo adquieres, ahí puedes empezar a moverte.

Pero empezar a moverte sin tener esas estructuras bien consolidadas es difícil. De a poco vamos introduciendo ese dinamismo y yo creo que aún nos queda algún paso por dar a nivel de dinamismo, nos queda. Pero vamos a seguir trabajando y siempre intentándolo mejorar.

¿Qué cambió físicamente, porque los jugadores se ven más sueltos?

No, la verdad es que cuando el equipo se conecta y tiene el balón, el que corre es el rival. Entonces tú estás jugando a uno o dos toques, tienes la posesión y no te desgastas ni físicamente ni emocionalmente, porque también pesa el desgaste emocional y yo creo que esto te da la energía para ser más dinámico tanto en ataque como en defensa.

¿Qué pasó con Brandon Aguilera?

Está haciendo un gran trabajo, hay mucha competencia. Creo que el torneo es suficientemente apretado con jornadas para que todos se puedan mostrar y tengan sus oportunidades y estoy seguro de que estos jóvenes van a estar ahí y las van a aprovechar.

Lleva siete puntos de nueve y usted dijo que lo midiéramos por resultados. ¿Siente que está cumpliendo?

Yo lo que les pedí es que me pudieran evaluar por el juego y por los resultados, que a veces no hay congruencia en eso y creo que en el juego estamos en un muy buen proceso. Aún nos faltan cosas, pero estamos en una muy buena línea, ascendente.

A nivel de resultados, siete de nueve. Está bien, pero nosotros buscamos nueve de nueve, sin duda.

