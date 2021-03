“A él no le importaba, porque era totalidad, un grupo. Nosotros marcábamos duro y en condición física estamos mejor, los otros equipos no estaban bien preparados. Cuando me vine de Limón me decía: ‘Tengo que ser campeón, no sé cómo, pero lo seré’. Y ya siéndolo fue otra cosa, por eso es que el mejor campeonato para mí fue en 1980″, recordó Mills.