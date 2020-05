“Soy liguista limonense, o limonense liguista y la Liga ya sabe que tiene que ganar todos los partidos, que se vea un equipo con autoridad. Si Alajuelense no queda de primero, no importa, pero que sí deje ver que está para pelear el campeonato, porque para qué va a ir a jugar haciendo loqueras, con desesperación y expulsados, no. Ese clásico es importante para decirle a Saprissa que estamos aquí para pelear el campeonato, eso es todo”, analizó Mills.