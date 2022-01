Alajuelense y Fernán Faerron separan sus caminos

Fernán Faerron no jugará más con Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

La historia de amores y desamores protagonizada por Fernán Faerron y Alajuelense llegó a su final.

Ahora, el jugador que es ficha de Fútbol Consultants podrá buscar nuevos rumbos, respetando los acuerdos establecidos para lograr su libertad, ya que estaba a préstamo en el cuadro manudo.

Esto ocurre unos días después de que el defensor de 21 años publicó en sus redes sociales un mensaje en el que buscaba congraciarse con la afición de la Liga, que siempre lo respaldó.

Sin embargo, la gran mayoría de liguistas son del pensar que la institución está por encima de cualquiera y que si la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y la directiva llegaron a la conclusión de que lo mejor era separar caminos, por algo debe ser.

Los problemas no podrían catalogarse como indisciplina, sino como actitudes y maneras de ser que repercuten en lo deportivo y que no van en la línea de lo que la Liga pretende a lo interno.

Por ejemplo, en declaraciones a Tigo Sports, el exasistente de Alajuelense, Harold Wallace habló sin tapujos y dijo que él no ve como candidato a Fernán Faerron para que esté en la Selección y dio sus razones.

“Fernán tiene más problemas mentales que otra cosa. Si él se concentrara más en lo que le corresponde que es jugar y ganarse un puesto, me parece que es un gran jugador. Lo que pasa es que él tiene la mente en otro lado, es muy inmaduro y entonces le está costando ganarse un puesto, está pensando en irse para Europa y todo eso. Yo no lo siento bien, siento mejor a otros jugadores que están más claros en lo que quieren”, destacó Wallace.

Que el zaguero permaneciera en el equipo no parecía viable, porque ya la relación entre Alajuelense y el futbolista junto a su círculo cercano estaba desgastada.

Eso quedó en evidencia desde el día en el que el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, anunció la salida a préstamo de Marcel Hernández. Durante esa conferencia, el español aseguró que el defensor no quería estar en el club.

“Fernán Faerron ha manifestado muchísimas veces que quiere salir de la Liga, que quiere ir a jugar al extranjero y nosotros ya le hemos hecho saber tanto a su padre (Leonel Faerron), como a su representante (José Luis Rodríguez, de Fútbol Consultants), terminando el torneo, que tenía las puertas abiertas”, expresó Agustín Lleida.

Indicó que a raíz de eso, Faerron, su papá y su representante sabían que por parte de la Liga iba a haber cualquier tipo de facilidad para que pudiera cumplir con el deseo que él tiene, “que ha manifestado en multitud de ocasiones y nosotros le abrimos las puertas a ellos”.

Gracias por todo Fernán 🔴⚫



El defensor Fernán Faerron dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. De parte de todo el club le agradecemos por su entrega y esfuerzo. pic.twitter.com/pKuJEByphL — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 14, 2022

Faerron estaba a préstamo con los rojinegros hasta mediados de 2025 y recordó que a mediados del año pasado, Alajuelense le tenía una opción en la Major League Soccer (MLS) que descartaron.

“El año pasado nosotros le trajimos como club una opción de Los Ángeles, en el momento en el que hicimos la negociación de Giancarlo Pipo González y en el momento él no quiso tomar esa opción, decidió quedarse y ahora más bien está en manos de José Luis, del agente, que pueda conseguir la opción que Fernán quiere para salir”, detalló Lleida ese día.

Después de esas declaraciones, vino la publicación del jugador, en la que exteriorizó que quería estar en Alajuelense.

“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita”, escribió Fernán Faerron en sus redes sociales.

Pero esas palabras no cambiaron el rumbo de una historia que llegó a un capítulo de caminos separados.

El jueves, Agustín Lleida no quiso emitir un criterio puntual sobre si una posibilidad era el finiquito para Fernán Faerron.

“Del tema de Fernán es un tema que hemos venido hablando mucho y que no creo que venga a cuentas a una conferencia como la de hoy, donde venimos muy satisfechos y muy contentos a presentar esas incorporaciones que seguro nos van a dar muchas alegrías”, señaló Lleida, argumentando que esa tarde estaba presentando a Yael López, Freddy Góndola, Josué Meneses e Israel Escalante.

Un día después se oficializa la salida de Fernán Faerron. El ‘Faraón’ ya no es más jugador de la Liga. El desenlace no sorprende. En realidad, pareciera que se demoró más de la cuenta.

Los rojinegros veían a Faerron como el futuro central de la Selección Nacional y tenían altas expectativas con él; pero hay quienes consideran que ese carácter tan aguerrido que muchas veces la afición se lo destacaba en redes sociales, no siempre ha jugado a su favor más allá de los partidos y le ha generado roces.

Faerron comenzó a coleccionar ‘regañadas’ en el camerino, pero también empezó a perder protagonismo, principalmente después del partido en el Morera Soto contra el Atlanta United, en el que iba de titular. Algo ocurrió en la práctica previa y fue suplente, tal y como lo publicó La Nación el 21 de julio de 2021.

El futbolista no se entrenó con el resto de sus compañeros un día, según corroboraron varias fuentes y después de eso, Faerron procedió a contactar a la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) y ese ente realizó una inspección, pero no encontró nada anormal.

Seis meses después de aquella situación, Fernán Faerron ya no es jugador de Alajuelense.

