Fernán Faerron busca congraciarse con Alajuelense

Fernán Faerron es uno de los futbolistas jóvenes de la Liga con más proyección. Fotografía: Prensa LDA

Fernán Faerron vuelve a ser noticia y provocó un efecto inmediato en miles de aficionados que de inmediato reaccionaron a unas palabras que emitió a través de sus redes sociales.

Públicamente él dejó entrever mediante esa misma vía que era uno de los siete futbolistas de Alajuelense que se encuentran en aislamiento al detectárseles la covid-19.

Días atrás, Agustín Lleida se refirió al caso puntual de Fernán Faerron y el director deportivo hizo una revelación sobre el defensor central que tiene contrato con la Liga hasta mediados de 2025.

“Fernán Faerron ha manifestado muchísimas veces que quiere salir de la Liga, que quiere ir a jugar al extranjero y nosotros ya le hemos hecho saber tanto a su padre (Leonel Faerron), como a su representante (José Luis Rodríguez, de Fútbol Consultants), terminando el torneo, que tenía las puertas abiertas”, expresó Agustín Lleida.

Eso sí, el director deportivo de Alajuelense advirtió que la opción es únicamente para negociar con cualquier equipo del extranjero, no a nivel nacional.

Que por parte de la Liga iba a haber cualquier tipo de facilidad para que pudiera cumplir con el deseo que él tiene, que ha manifestado en multitud de ocasiones y nosotros le abrimos las puertas a ellos”.

Lleida indicó que todo estaba en manos del representante y surgió el rumor de una posibilidad en el fútbol nórdico.

“El año pasado nosotros le trajimos como club una opción de Los Ángeles, en el momento en el que hicimos la negociación de Giancarlo Pipo González y en el momento él no quiso tomar esa opción, decidió quedarse y ahora más bien está en manos de José Luis, del agente, que pueda conseguir la opción que Fernán quiere para salir”, detalló Lleida.

Pero esta vez quien se manifestó fue el propio Fernán Faerron.

El futbolista escribió en su cuenta de Instagram: “Desde el primer día hasta hoy, he sentido a Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita”.

La novia del futbolista, Paula Chavarría, fue la primera en realizar un comentario sobre ese mensaje, al anotar: “Y en la cancha se nota que querés estar y dar lo mejor siempre, crack”.

Dicha publicación de Fernán Faerron generó un sin número de reacciones, como el mensaje de Adriel Ruiz, al contestar: “Esas palabras me motivan. Todo está en usted mae. Las condiciones las tiene, solo maneje la parte emocional y llegará hasta donde le dé la gana. A darle fuerte”.

Mientras que Tara Key indicó: “Que sigas así luchando por tus sueños y estos colores”.

El usuario lumadicr le dijo: “Bien Faerron, toda la afición manuda está con usted. Entrene, gánese ese puesto, para todos nosotros es obvio que tiene que ser titular, pero va más allá, tiene que ganarse las cosas”.

Isaac Cascante comentó: “Grande Faerron. Esas son las palabras que queríamos leer. Paciencia y trabajo que las cosas van a llegar siempre”.