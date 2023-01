Alajuelense vs. Guanacasteca en vivo: Efervescencia total en el Chorotega

Un duelo atractivo Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense está jugando contra Guanacasteca, en el Estadio Chorotega, en Nicoya. El partido empezó a las 3 p. m. y promete espectáculo. La Liga con un arranque arrollador quiere más puntos; pero a la ADG le urge sumar por su situación en la tabla acumulada. Es un juego de efervescencia total, con muchos aficionados en las gradas y temperatura elevada.

Cambios en la Liga

En su sistema de rotación de arqueros, la Liga alinea de nuevo a Leonel Moreira. Esta vez, Doryan Rodríguez quedó fuera de lista; mientras que Carlos Martínez e Ian Lawrence se reportan como lesionados.

Este juego marca el estreno de Suhander Zúñiga con los rojinegros en competencia oficial.

Además, es la primera convocatoria de Creichel Pérez con los manudos. El extremo izquierdo de 18 años y oriundo de Puntarenas tiene tres meses de ser parte de Alajuelense.

Reporte médico

Según informó Alajuelense, Carlos Martínez no se recuperó de un golpe en la rodilla izquierda tras el partido anterior; mientras que Ian Lawrence presenta una sobrecarga muscular en la pierna izquierda.

El doctor de la Liga, Jorge Slon expresó que en el caso de Martínez, al ratificarse que se trata solamente de un golpe, deben desinflamarle la rodilla, haciendo movilidad y trabajando con los fisioterapeutas y está pendiente de evolución para ver si puede ser contemplado en las próximas fechas.

Mientras que a Lawrence le darán reposo, medicamentos, terapia física y también lo irán midiendo día a día para que se incorpore con el equipo lo antes posible.

“Con respecto a fechas siempre es un poco complicado porque cada cuerpo reacciona diferente y hay lesiones que tardan más tiempo que otras. Hablar de días exactos a nosotros no nos gusta. Lo que preferimos es ir dándole una evolución en el día a día, como se vaya sintiendo el jugador porque se puede sentir bien, ecográficamente podemos ver que ya no tiene nada, pero físicamente si no responden a las pruebas que les hacemos en cancha, entonces mejor vemos el día día”, detalló el Dr. Jorge Slon.

Carlos Martínez se lesionó el sábado pasado ante San Carlos. Foto: Prensa LDA

El caso de José Miguel Cubero

Días atrás, Antonio Solana comentó que José Miguel Cubero continúa recuperándose con Alajuelense.

El Dr. Jorge Slon afirmó que el contención está bastante bien de la lesión y que prácticamente ya está haciendo todos los trabajos completos.

“Lo que tuvo fue una cirugía de una calcificación que tenía en el tendón patelar y en este momento está muy bien. Tal vez le quedarán unos cuantos días y ya le podríamos dar el alta médica”, comentó el médico rojinegro.

Alineación de Alajuelense

ASÍ FORMA ESTA TARDE LA LIGA



Primera convocatoria: Creichel Mauricio Pérez Arias.

11 de noviembre del 2004 (18 años).

Oriundo de Puntarenas.

Volante extremo.

Perfil: Izquierdo.

1.72 m | 70 kg.

3 meses de estar en LDA.



👉🏻 @kolbi_cr pic.twitter.com/BGNF7OaOue — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 24, 2023

Leonel Moreira, Yael López, Suhander Zúñiga, Alexis Gamboa, Giancarlo González, Celso Borges, Alex López, Carlos Mora, Freddy Góndola, Aarón Suárez y Johan Venegas.

D.T.: Andrés Carevic

Alineación de Guanacasteca

Antonio Torres, Pedro Leal, Roy Smith, Yeison Molina, Wálter Cortés, Josimar Olivero, José Ugalde, Kevin Arroyo, Alejandro Bran, José Pablo Córdoba y Steven Williams.

D.T.: Horacio Esquivel

¿Qué canal da el partido?

¡HOY JUEGA LA LIGA!



Jornada 3 / Clausura 23'

ADG

3:00 pm

Est. Chorotega

📺 @FUTVCR pic.twitter.com/iifNkRtb7p — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 24, 2023

El balance histórico

El técnico argentino Andrés Carevic abre expediente ante Guanacasteca esta tarde 🔥⚽️ ¿Conseguirá hoy su primera victoria ante los pamperos?



📊: @coto_cover #HistoriaUnafut #LigaPromerica #C23 pic.twitter.com/uvblc4afLq — UNAFUT (@UnafutOficial) January 24, 2023