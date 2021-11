Alajuelense trabaja en ‘cerrar detalles’ para tener de regreso a Shirley Cruz y a Marta Cox

Alajuelense podría contar para la próxima temporada con un medio campo de lujo con Shirley Cruz y Marta Cox. (Rubén Murillo y Prensa Alajuelense)

Alajuelense trabaja fuerte en su equipo femenino desde varios flancos. Wílmer López y sus pupilas se alistan para la visita a Saprissa FF el viernes, a las 8 p. m., en el partido de ida de la final del Clausura 2021.

Mientras el grupo se concentra en este doble clásico donde la corona estará en juego, la Liga trabaja en reforzarse lo mejor posible para la próxima campaña.

La primera adquisición fue la exflorense Paula Coto; pero Alajuelense trabaja también en el retorno de Shirley Cruz y de Marta Cox. De concretarse, sería la primera vez que las dos mediocampistas jugarían juntas.

Según el Pato, “habrá que ver lo de Marta y lo de Shirley, si hay posibilidades o si no hay posibilidades, pero eso ya es la parte administrativa que tiene que terminar de cerrar detalles”.

López también habló largo y tendido sobre esta nueva final y lo que la Liga tiene que cuidar de la ‘S’ en su anhelo por conquistar el bicampeonato.

A lo largo del torneo siempre hubo uno que otro cambio en la alineación y casi todas las muchachas jugaban. ¿Qué tanto le está costando definir la alineación para este primer partido de la final?

Siempre hubo cambios. Yo creo que un equipo que diga que pudo jugar tres o cuatro partidos seguidos con un mismo once, yo creo que cuesta, porque siempre habrá una que otra situación que complica. Lesiones, expulsiones, ahora con esta cuestión de la covid-19.

Siempre habrá algo que impida que usted domingo a domingo pueda contar con un mismo once. El cierre del torneo de la primera fase, por el colchón que habíamos hecho de puntos nos permitió poder darle minutos a jugadoras que tal vez no los habían tenido y por eso mucho cambio que hubo al cierre del campeonato, pero es parte de lo bueno del equipo durante la primera fase, que hizo un buen colchón de puntos y eso permitió darle minutos y regularidad a todas.

Así es que ya estas etapas son diferentes, ya uno trata de tener un once más estable, pero siempre aparecerán situaciones que pueden complicar que se mantenga un once de un fin de semana a otro.

¿Qué representa para usted tener de nuevo al equipo en una final?

Para cualquier entrenador estar en una final yo creo que es un orgullo, es un placer, porque todos los equipos quieren estar en la posición que estamos ahorita tanto Saprissa como nosotros.

Para mí, estar en una segunda final en menos de un año y ser parte del fútbol femenino es algo muy lindo, muy motivador, seguir quedando en la historia de esta gran institución que es Liga Deportiva Alajuelense.

Yo creo que siempre es importante, tratar de dejar esa huella. Vamos a ver, vamos a luchar y vamos a buscar este campeonato y así conseguir este bicampeonato. Va a ser duro, va a ser difícil, va a ser muy cerrada la final contra Saprissa, pero tenemos las condiciones y la capacidad de hacerlo.

¿Qué es lo que más deben cuidar de Saprissa?

De Saprissa hay que cuidar todo. Yo creo que de cualquier equipo siempre hay que tener el cuidado en todo sentido, desde la parte defensiva hablando del equipo nuestro, hasta la parte ofensiva.

Que cada vez que se llegue y se tenga una opción de gol, tratar de aprovecharla al máximo. Tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, porque a veces el partido se gana por errores que comete el equipo contrario.

Y tratar de explotar en el caso nuestro las virtudes que tenemos. Así es que vamos a buscar tener un buen balance en todo este sentido de lo que se da dentro del terreno de juego y tratar de sacar provecho.

La final aún no se ha jugado y el equipo ya trabaja en el siguiente torneo, primero con la llegada de Paula Coto y porque está la posibilidad del regreso de Shirley Cruz y de Marta Cox. ¿Cómo ve estos movimientos?

Yo creo que es parte de una planificación de una institución que quiere seguir siendo protagonista en el fútbol femenino y todo el respaldo que ha tenido de parte de la Junta Directiva y demás personal de la institución.

No se puede dejar de lado, no se puede esperar hasta el último minuto o que concluya un torneo para empezar a pensar en el próximo. Ya estamos en la final. Las que tienen que jugar la final son las muchachas que están ahorita y por qué no para el próximo torneo se puede pensar en traer a estos refuerzos.

El caso de Paula Coto que ya está firme para el próximo campeonato, es una gran jugadora, una muchacha muy joven, que tiene muy buenas condiciones y nos puede venir a aportar muchísimo, pero no es hasta el próximo campeonato.

Ahorita estamos concentrados de lleno y metidos en lo que es la final, pero la parte administrativa que ahorita es la que se mueve para buscar y traer refuerzos para el próximo campeonato, ellos tranquilamente pueden estar pensando en el próximo torneo, en quién viene y quién no viene.

Ya se dio lo de Coto, habrá que ver lo de Marta y lo de Shirley, si hay posibilidades o si no hay posibilidades, pero eso ya es la parte administrativa que tiene que terminar de cerrar detalles.

Mucho se habla del invicto. ¿Cómo se maneja para no generar presión extra al equipo en esta instancia?

A lo del invicto sinceramente es algo a lo que no le damos vuelta. Nosotros no estamos pensando en ningún invicto, sino en ser campeonas. El objetivo principal es el campeonato. Si de la mano viene mantener el invicto, en buena hora, pero si en los dos partidos que faltan los resultados nos alcanzan para ser campeonas y parte de lo que hay que sacrificar es el invicto, aquí el objetivo real es el campeonato. Entonces, si no se da un resultado y se pierde el invicto, no es lo importante. El objetivo real y claro de nosotros es ser campeonas.

¿Contará para estos partidos finales con toda la plantilla? ¿Qué ha pasado con las lesionadas?

Uno siempre espera tener el 100% de las jugadoras para estas instancias. Ya es conocido el caso de Jennie Lakip que tiene ruptura del ligamento cruzado. Ya en eso no hay nada que hacer. Ella está hasta el otro año. Está la situación de Fabiola Sánchez que todavía le queda un partido de suspensión y después de ellas dos contamos con toda la plantilla al 100%.

Así es que tampoco es que seamos un montón. Nos quedan 19 jugadoras, las cuales están en muy buenas condiciones y podemos echar mano de cualquiera de ellas.

¿Cuánto cree que puede afectar el ritmo de competencia las semanas que estuvieron sin acción?

Yo creo que con eso no hay ningún problema. El paronazo, por decirlo así, fue igual para los dos equipos, los dos equipos tuvimos la misma cantidad de jugadoras en la Selección, así que no es ventaja ni desventaja ni para uno ni para otro. Los dos llegamos en buen momento, con buen descanso, llegamos prácticamente con una plantilla al 100% y es una final.

Es un clásico, es una final. Yo creo que estos partidos son bastante disputados, bastante cerrados y ni qué decir de esta gran final que vamos a tener.

¿Tiene planeada alguna estrategia especial contra Carolina Venegas, dado que es la nueva goleadora del campeonato?

Yo creo que contra Carolina siempre hay que tener cuidado, en todo momento, en todo el partido ella es muy buena jugadora, es de las más altas que hay en este país, tiene muy buen juego aéreo, pivotea muy bien, tiene unas condiciones y una capacidad muy pero muy buenas.

Así que yo creo que hay que tenerle mucho cuidado en todo sentido, pero no podemos solo centrarnos en ella, hay que cuidar a todo el resto de las compañeras que ella tiene, que también tienen muy buenas condiciones.

Más que lo que ellas tengan, tenemos que pensar en lo nuestro y lo nuestro es el manejo de la pelota, la tenencia, la posesión, el ir al frente, el ir a atacarlas, el marco contrario y yo creo que eso es lo que nos ha caracterizado durante este campeonato, que siempre hemos sido un equipo ofensivo.

Por algo somos el equipo que más goles ha marcado, inclusive somos el equipo que menos goles ha recibido. Eso habla también de la mentalidad defensiva que tenemos.

¿Cómo preparar esos primeros minutos en el Ricardo Saprissa que pueden ser fundamentales por la presión que pueda ejercer el equipo rival?

Yo creo que es parte del fútbol, lo normal, lo lógico que tal vez el equipo casa salga a encimar, salga a presionar, salga a buscar dar ese primer golpe, yo creo que es muy normal.

No es nada de extrañar que ellas intenten salir a buscar eso, a tratar de golpear. Yo creo que nosotros hemos trabajado todas las situaciones que podamos tener al frente en contra para esta final, pero después de ahí yo creo que va a pasar más por la concentración, la actitud, la disposición y las condiciones de las jugadoras nuestras que estén dentro del terreno de juego y en eso estoy muy tranquilo.

Sé de la capacidad y las condiciones que ellas tienen. Así es que lo que Saprissa nos pueda presentar sabemos que tenemos con qué contrarrestarlo.

Natalia Mills Natalia Mills es una de las jugadoras con las que Wílmer López puede contar para la final. (Prensa Alajuelense)

¿Qué tanto pesa la ausencia de Jennie Lakip para esta final?

Jennie es una gran jugadora, venía siendo la goleadora del campeonato. La mayoría de goles los había metido con Dimas Escazú, no con nosotros, pero al igual que Jennie tenemos la ausencia de Fabiola Sánchez que ha sido muy pero muy regular en el equipo, en el once.

Pero no las tenemos, no podemos llorar sobre algo con lo que no podemos contar. En el torneo pasado salimos campeonas sin Jennie. En el torneo pasado salimos campeonas sin (Priscila) Chinchila, sin Shirley (Cruz), sin muchas jugadoras que han estado, que ya no están y que no podemos contar con ellas para esta gran final.

Hay que concentrarnos en lo que tenemos, en las jugadoras que actualmente están al 100% y que estoy seguro que están en muy buenas condiciones y con muy buena actitud para salir al terreno de juego en los minutos que les toque, para dar lo mejor de ellas y aportar a que el equipo consiga este campeonato.

