Alajuelense tendría 35 campeonatos y Saprissa 32 si el fútbol tico se jugara como en Europa

Estamos en un mundo de fantasía, en zona de hipótesis. Nada de enojarse ni sacar a relucir el léxico de improperios. Haciendo esa aclaración, entremos en materia: según un análisis estadístico de La Nación, si en el fútbol de Costa Rica el campeonato siempre se hubiera jugado de la forma tan sencilla como se juega en Europa, el rey indiscutido del fútbol tico sería Alajuelense, con 35 campeonatos (en vez de los 30 que posee oficialmente).

Saprissa, por su parte, tendría 32 cetros —cuatro menos que la cuenta oficial—, y Herediano se enorgullecería de haber campeonizado en 27 ocasiones, con dos títulos menos de los que tiene realmente.

Mientras que Saprissa y Heredia perderían trofeos de sus vitrinas con este ejercicio, otro gran ganador, además de Alajuelense, sería el Cartaginés, pues los brumosos multiplicarían por dos sus campeonatos, pasando de tres a seis conquistas. De hecho, Cartago habría celebrado su último título en 1977 —cuando dominaron la tabla por puntos—, en vez de lo que apunta la historia oficial: 1940.

Walter Centeno (i) y Wilmer López (d), dos de los jugadores más icónicos de los equipos más grandes de Costa Rica; Saprissa y Alajuelense, respectivamente.

Aplicando el ejercicio, que se basa simplemente en darle el título al equipo que encabeza la tabla principal del torneo por puntos, el campeón cambiaría en 28 torneos . Son torneos largos y cortos en los cuales el equipo más regular, o al menos el ganador de la fase regular, no resultó campeón debido al formato en que se compite, con una segunda ronda posterior, usualmente de eliminación directa tipo liguilla.

Por ejemplo, Herediano coronó la tabla de forma invicta en el torneo de Invierno del 2017, pero no salió campeón; fue Pérez Zeledón quien ganó ese año. Alajuelense hizo lo mismo en el torneo de verano del 2021: no perdió un solo partido durante la temporada regular, pero la final se la llevó Saprissa.

Como en Costa Rica existe un formato con liguillas o playoffs, y como no hace falta ser el mejor en la fase regular para clasificar a segunda ronda y eventualmente salir campeón, es otro gallo el que canta. Por lo general, es un gallo morado.

De las 28 veces en las que el campeón no fue el mejor equipo en la tabla principal por puntos, en 11 torneos el campeón fue Saprissa . Puesto de otra forma, Saprissa salió campeón el 39,2% de las veces en que no campeonizó el equipo más regular del año. Y de esas 11 veces, en siete ocasiones el afectado fue el archirrival de los morados: Alajuelense.

Para ser justos, hay que mencionar (y más abajo tenemos la lista completa de los 28 cambios de campeón) que Saprissa también se ha visto afectado por cómo se juega el torneo, aunque no tantas veces como se ha visto beneficiado: en siete ocasiones los morados dominaron la tabla de puntos y no salieron campeones. Pero el experto en hacer esto es Alajuelense, pues ha dominado la tabla en diez torneos en los que al final no salió campeón.

El pasado lunes 16 de mayo, Saprissa volvió a clasificarse in extremis al ganar el último encuentro de la fase regular contra Grecia. Raspando la olla el ‘Sapri’ se coló a la liguilla desde la cuarta plaza, y ahora los morados harán lo imposible para revalorizar —una vez más— aquel viejo y certero adagio que pronunció el expresidente de Saprissa, Jorge Guillén (q. e. p.d.), en la década de los 70: “No se repartan nada mientras Saprissa esté vivo”.

Para la siguiente tabla de los cuatro grandes del fútbol tico, escudriñamos, año con año y con mucho cuidado, los recuentos históricos de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División Costa Rica (Unafut), así como el trabajo previo de los estadígrafos y comunicadores Gerardo Coto Cover y Luis Enrique Bolaños y el periodista Steven Oviedo. Así quedaría la realidad de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, actualizando todo hasta la fase por puntos del torneo de Clausura 2022:

Ojo: en honor a la verdad, al fútbol y al Deportivo Saprissa, es preciso mencionar que todo este ejercicio es hijo de mera curiosidad y no significa que Saprissa, por ejemplo, merece menos o que Alajuelense merece más. Nada más alejado de la realidad. De hecho, si los torneos se jugaran en una sola fase por puntos, Saprissa y otros equipos habrían jugado diferente en una cantidad inconmensurable de partidos. Además, no hace falta mencionar la proeza que significa ganar campeonatos en liguillas. En el crunch time o money time, como lo llaman los estadounidenses aplicado a sus ligas predilectas: NBA, NFL, MLB. O sea: nadie puede quitarle mérito a Saprissa u otro equipo por su historia. En cambio, Alajuelense puede poner su barba en remojo por las 11 veces que fue mejor en la fase regular, pero no supo ser el mejor when it matters, como diría Allen Iverson.

Sobre este ejercicio, el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover nos dice: “Saprissa es el ‘rey de copas’ porque así se ha estipulado que se jueguen los campeonatos. Si ha sido justo o no ya es un tema de debate, concerniente a que otros equipos quizás con mayor mérito ganaron las fases regulares de los torneos pero no fueron contundentes en las post-temporadas; por ello, es claro que Saprissa y sus 36 títulos lo denominan claro por ser oficialmente el que más ha ganado como el ‘rey de copas’ en Costa Rica.

“Lo que sí es interesante del estudio es saber cómo habrían sido las cosas si el torneo tico se jugara como en la mayoría de países europeos, en donde es claro: equipos como Cartaginés, Limón o en otros momentos el mismo Alajuelense y Herediano habrían tenido más títulos en sus vitrinas”.

El primer campeonato de fútbol lo ganó Herediano, en 1921. Para ese entonces, Saprissa todavía existía. De ahí a que el eslogan herediano sea “el equipo que nació grande”. Aquel torneo lo jugaron solamente siete equipos: Herediano, Gimnástica Española, La Libertad, Cartaginés, Limonense, Unión de Tres Ríos y Alajuelense. Este último se ubicó en el sótano de la tabla, con ocho puntos ganados en 12 partidos jugados. En ese entonces se otorgaban dos puntos por triunfo, un punto por empate y nada por derrota. Este formato de puntos se mantuvo entre 1921 y 1994.

A continuación, anotamos los años con cambio de campeón y subcampeón aplicando el ejercicio de este artículo: si el campeón es quien termina primero en la tabla principal por puntos:

1948: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por diferencia de goles, con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Herediano ganó vía una cuadrangular final y el subcampeón fue Orión FC. Este es el primer año en el cual, aplicando la razón de ser de este artículo, se le otorga el campeonato a un equipo que no fue el campeón oficialmente. En este caso, Alajuelense es el beneficiado para el recuento estadístico (tabla de arriba).

1971: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Alajuelense ganó en una ronda final y los morados quedaron segundos.

1975: Cartaginés habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y los brumosos quedaron segundos.

1976: Cartaginés habría ganado la tabla acumulada por puntos con Deportivo México como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y el Deportivo México fue segundo.

1977: Cartaginés habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y Cartago fue segundo.

1981: Asociación Deportiva Municipal Limón habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Herediano ganó en una ronda final y Limón fue segundo.

1985: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Herediano ganó en una ronda final y los rojinegros fueron segundos.

1992: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Alajuelense ganó en una ronda final y los morados quedaron segundos.

1993/1994: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y los manudos fueron segundos.

1997/1998: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y los rojinegros fueron segundos.

2004/2005: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Alajuelense salió campeón con Pérez Zeledón como segundo.

2006/2007: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y los liguistas fueron segundos.

— A partir de aquí comienza la era de torneos cortos; dos campeones por año —

Verano 2008: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y los rojinegros fueron segundos.

Verano 2009: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Liberia Mía ganó en una ronda final y Herediano fue segundo.

Invierno 2009: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos con Pérez Zeledón como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Brujas FC quedó campeón y Puntarenas FC fue segundo.

Verano 2011: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Alajuelense ganó en una ronda final y San Carlos quedó segundo.

Invierno 2011: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Alajuelense ganó en una ronda final y los florenses fueron segundos.

Verano 2012: Pérez Zeledón habría ganado la tabla acumulada por puntos con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Herediano salió campeón en una final contra Santos de Guápiles.

Invierno 2013: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, los rojinegros les ganaron a Herediano en la final.

Invierno 2014: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y Herediano fue segundo.

Verano 2015: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Santos de Guápiles como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Herediano ganó la final contra Alajuelense.

Invierno 2015: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó en una ronda final y Alajuelense fue segundo.

Verano 2017: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Herediano como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Heredia campeonizó contra Saprissa en la final.

Apertura 2017: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos de forma invicta con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Pérez Zeledón ganó el título en una final contra los rojiamarillos.

Clausura 2018: Herediano habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato que se usó ese año, Saprissa ganó el título en una final contra los rojiamarillos.

Apertura 2018: Saprissa habría ganado la tabla acumulada por puntos con Alajuelense como subcampeón. Sin embargo, con el formato de ese año, Herediano se llevó el cetro en la final contra los morados.

Clausura 2019: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos con Saprissa como subcampeón. Sin embargo, con el formato de ese año, Herediano salió campeón en la final contra los manudos.

Apertura 2021: Alajuelense habría ganado la tabla acumulada por puntos de forma invicta con Santos de Guápiles como segundo lugar. Sin embargo, con el formato de ese año, Saprissa derrotó a Herediano en la final.