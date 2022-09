Alajuelense también vive entre dudas fuera de la cancha: cuándo se elegirá su presidente

Alajuelense está pendiente de la inscripción de los estatutos. Si la elección no se pudiera realizar en noviembre, Joseph Joseph reemplazaría a Fernando Ocampo en esa transición hasta mayo, cuando podría efectuarse la Asamblea. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense no solo da de qué hablar al estar en deuda con su afición por la escasez de títulos del equipo masculino, sino que a estas alturas no está claro cuándo escogerá a su próximo presidente.

Lo único cierto es que Fernando Ocampo afirmó que su mandato llegará hasta noviembre, por razones laborales. La duda es si para entonces se efectuará la elección, o si automáticamente el vicepresidente Joseph Joseph lo relevará hasta mayo y que sea en ese mes cuando se haga la votación para presidente y otros cargos.

Antes del clásico, el jerarca recordó que la Asamblea de Alajuelense había aprobado una reforma de estatutos que está en trámite en el Registro Nacional.

“Si eso se inscribe, la elección pasa para mayo, pero yo he sido claro en que yo termino en este torneo y hay dos posibilidades: que haya elección o que simplemente yo salga y a Joseph, que es el vicepresidente, le tocaría asumir, porque la Asamblea con sus nuevos estatutos pasaría hasta mayo”, mencionó Fernando Ocampo.

Insistió en que todo depende de la inscripción de los estatutos.

“No sé cómo estará el asunto en el Registro, pero yo tengo la tranquilidad de que quien siga en Liga Deportiva Alajuelense viene a aportar a un proyecto muy sólido, con una estructura administrativa, financiera, deportiva muy robusta y sin duda alguna lo que tiene que hacer es ajustar, porque hay cosas que se tienen que ajustar y mejorar, pero que sobre esa base va a poder construir”.

El criterio del fiscal

El fiscal de Alajuelense, Manrique Lara, recapituló que con las restricciones por la pandemia se prohibieron las asambleas y que los nombramientos en las juntas directivas se extendían, de acuerdo con un decreto.

No fue hasta junio de 2021 cuando Alajuelense pudo reunirse con sus socios y había un proyecto de reforma de estatutos que expuso el exdirectivo José Cabezas y que los asociados de la Liga aprobaron en el Centro de Convenciones.

“Ahí hay un transitorio que dice que como los periodos no van a ser en noviembre, sino a mitad de año, la primera vez se nombrarán en mayo. Es decir, que cuando vencían, hay que extenderlos hasta mayo. Quien inscribía las personerías, no lo hizo, entonces desde 2019 y hasta 2021 estaban vencidas. Sin embargo, la pandemia prorrogó nombramientos”, expresó Manrique Lara.

Dijo que por el principio de publicidad registral, que es primero en tiempo, primero en derecho, los estatutos estaban de primero.

“Estábamos en un círculo vicioso. Si presentamos los estatutos no podían inscribirse las asambleas porque para inscribir los estatutos había que estar al día en las personerías. Se hizo una Asamblea Extraordinaria y les expliqué eso a los asociados”.

Indicó que lo que expuso fue quitar los estatutos del Registro, inscribir las personerías y después presentarlos de nuevo.

Según los estatutos que datan de 1994, las elecciones para presidente y otros cargos deben efectuarse en noviembre.

“Pero cómo vamos a hacer la elección en noviembre, si los asociados ya derogamos esos estatutos y si bien es cierto para terceros vale la publicación al Registro, internamente ya hay estatutos nuevos, que dicen que la Junta Directiva se renueva de forma diferente y que empieza a regir en junio, entonces hay que hacerlo en mayo”.

Lara señala que si se hace la Asamblea con esos estatutos de 1994, no se podrá inscribir, “porque ya esta integración no se puede”.

Contó que el Bufete BLP está trabajando para la inscripción de esos estatutos y que se acaba de firmar la escritura con la tercera subsanación de defectos.

“Confío en que esta semana esos defectos queden subsanados”, citó.

La versión de José Cabezas

El exdirectivo rojinegro José Cabezas fue quien redactó la mayor parte de la reforma de los estatutos y él afirma que los que están vigentes son los viejos, en vista de que los nuevos no han sido inscritos aún ante el Registro.

“La Asamblea se celebró el 17 de julio del 2021 y la Administración me envió el acta lista para ser protocolizada el 6 de octubre siguiente. Fue enviada al Icoder, que es el primero paso obligado para reformar estatutos en una institución deportiva y tardó un mes en darnos el visto bueno. Fue presentada al Registro de Asociaciones el 17 de noviembre siguiente. Todo bajo la mayor celeridad”, relató José Cabezas.

Apuntó que le detuvieron el proceso de inscripción porque la Asociación tenía sus personerías vencidas, así que la Junta Directiva corrió para ponerse al día, pero al presentar la actualización sucede que sus escrituras no podían pasar por encima de la escritura de Reforma de Estatuto que estaba antes.

“Había varias opciones para solucionarlo y la Junta Directiva optó por el retiro de la reforma temporal. No fue la vía que yo aconsejé, pero es válida. El retiro sin inscribir no anula la escritura, solo la saca de la intención de inscripción y para eso, solicitó permiso a la Asamblea que realizó el 26 de marzo de este año”.

Cabezas dice que a su criterio, una Junta Directiva con la personería vencida no puede realizar actos jurídicos, pues no tiene legitimación.

“Por analogía con el Código de Comercio, solo puede realizar una Asamblea que le permita revalidar su personería. Por lo tanto, la Asamblea del 26 de marzo pasado está mal convocada y es nula pues la convocó la Junta Directiva. Había forma de subsanarla: bastaba que fuera convocada por 25 asociados, o, podríamos considerar que lo hiciera la Fiscalía, que aunque también estaba vencido su nombramiento, representa a la Asamblea”.

Insistió en que no sabe cómo los notarios que protocolizan esa acta pueden dar fe de que la Asamblea fue bien convocada y que suponiendo que fuera válida, su opinión es que los defectos de la escritura se debían corregir uno a uno.

“Pero no delegar en los notarios que los corrigieran ellos según su parecer, pues los notarios no podemos sustituir la ‘voluntad consentida’. En este caso de la Asamblea, artículo 96 del Codigo Notarial. Y eso fue lo que hizo. La facultad del notario para corregir escritura no puede sobrepasar el límite de sustituir la voluntad de las partes”.

Cuenta que en su momento trató de decirlo, pero no pudo.

“Yo tomé el micrófono para señalar estos errores, pero no se me permitió exponer. Ni otros compañeros que querían cuestionar los informes financieros. Nos cercenaron la participación en forma grosera”.

Además, José Cabezas criticó que durante todos estos años, con trece torneos, el equipo masculino solo haya conseguido un campeonato nacional y uno de Liga Concacaf.

En los años 70′s, 80′s, o 2000 cuando una Junta Directiva perdía dos o tres campeonatos, renunciaba y se le daba campo a otra. La actual ha perdido una docena de torneos y desea perpetuarse como si tuviera el mérito de ser exitosa. Esto nos tiene sorprendidos”, afirmó.

Cabezas indica que ve imposible que puedan inscribirse estos estatutos y mucho menos, antes de noviembre. Él insiste en que la Asamblea Ordinaria quedaría en firme para la segunda quincena de ese mes, de acuerdo a los que unos llaman los “viejos” estatutos, pero él ve simplemente como los vigentes.

“Pero si al menos 25 asociados piden que se celebre una Asamblea antes, la Junta Directiva y la Fiscalía están obligados a convocarla”, finalizó.