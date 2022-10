Alajuelense sonríe con evolución de Doryan Rodríguez

Liga Deportiva Alajuelense no confirma, pero tampoco descarta poder contar con Doryan Rodríguez para el clásico de este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Desde que el goleador juvenil se lesionó, uno de los propósitos de la Liga era tenerlo de vuelta para las semifinales.

Con méritos propios, el futbolista de 19 años se había ganado a pulso la titularidad con Fabián Coito.

Doryan Rodríguez fue el gran ausente en el partido del 24 de setiembre entre San Carlos y Alajuelense en Ciudad Quesada. Eso encendió algunas críticas de aficionados, que cuestionaban el porqué de su ausencia y las especulaciones crecían como la espuma.

Pero no era ninguna ocurrencia. Esa misma noche, La Nación dio a conocer que el joven atacante se lesionó y que tenía una contractura bastante fuerte.

Desde entonces no ha vuelto a jugar. Rodríguez no viajó a San Pedro Sula con la Liga y eso significa que aún no estaba listo y que tampoco valía la pena arriesgarlo.

Según contó el doctor de Alajuelense, Jorge Slon, todo marcha por buen camino.

“Hablando con los fisioterapeutas que se quedaron en Costa Rica hemos dado el seguimiento y ha evolucionado muy bien, de la mejor manera. Le haremos pruebas médicas para valorarlo y otras pruebas en campo bajo la supervisión de nosotros. Doryan tuvo un desgarro muscular a nivel del isquiotibial”, expresó Slon.

Inclusive, los rojinegros seguirán midiendo la evolución y lo esperarán hasta el último minuto.

Si no es para este sábado, Alajuelense podría contemplarlo para el juego de vuelta de la semifinal de la Liga Concacaf contra Real España, pactado para el martes.

O para el clásico en Tibás, programado para el viernes 14 de octubre en la casa morada.

Slon también expresó que Bryan Ruiz está bastante bien para estos juegos decisivos.

“Por trajín, por Selección, por el tipo de viaje y las escalas que teníamos, el profe (Fabián Coito) tomó la decisión de cuidarlo un poco y nosotros también recomendamos ese tipo de cosas, sabiendo todo lo que estamos jugando y por eso se tomó la decisión de que no viajara (a Honduras)”.

Además, argumentó que José Miguel Cubero está en perfectas condiciones, pues el golpe que sufrió en el Estadio Francisco Morazán fue normal.

“Recordemos que Cubero tiene una cirugía en la espalda, entonces por eso siempre es un poquito más delicado, pero fuera de eso sin problemas. Lamentablemente hemos tenido algunas lesiones, pero para una seguidilla de partidos, con viajes de por medio, no hemos tenido mayor inconveniente”, reseñó el galeno de la Liga.