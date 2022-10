En Alajuelense no hizo nada de gracia la ‘jugada’ de Saprissa en programación de juego

Liga Deportiva Alajuelense continúa su carrera contra el tiempo en medio de las semifinales frente a Real España y Saprissa. Los rojinegros aterrizaron en suelo nacional a las 11 p. m. del miércoles y este jueves estaban citados para hacer trabajo de recuperación a las 8:30 a. m., en el Centro de Alto Rendimiento.

Después de golear al equipo hondureño en San Pedro Sula y tener pie y medio en la final de la Liga Concacaf, el León se concentra en la ‘S’.

Aunque el primer partido entre rojinegros y morados será el sábado, en Alajuelense no cayó nada bien que el cuadro tibaseño programara el pulso de vuelta de esta semifinal para el viernes 14 de octubre.

“Claramente no nos hace gracia, pero están en su derecho, está en el reglamento y seguramente por más que hubiésemos querido hacer, no podemos hacer nada, ni en su momento ni ahora menos. Eso significa muchísimo para nosotros, porque se nota y se deja ver el respeto o el exceso de respeto que nos tienen”, expresó el preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera.

Recordó que la Liga acarrea un trajín de 23 juegos disputados en dos meses y medio.

“Ahora claramente nos jugamos todo lo que nos corresponde en ambos campeonatos. Llegás ahorita al país por el partido del martes, vas a jugar sábado, vas a jugar martes y volvés a jugar ahora no sábado, sino viernes. Un día, en estas instancias principalmente puede hacer muchísima diferencia”, opinó.

Juan Carlos Herrera aclara que tampoco es que esa decisión de Saprissa lo tenga molesto, o que haya una molestia general en la Liga.

“Digo que hay una diferencia abrupta de un día. En estas instancias, con el trajín que tenemos, puede significar muchísimo. Ahora bien, repito, están en su derecho, está en el reglamento y no podemos hacer nada más que afrontarlo de la mejor manera. Nosotros ya lo tenemos en consideración y, repito, es parte del respeto que la Liga se ha ganado, o del exceso de respeto que nos tienen”, insistió.

Incluso, el preparador físico es consciente de que en estas instancias todo juega y que quizás, hasta Alajuelense hubiese hecho lo mismo que Saprissa.

“Nos lo podemos tomar como ese respeto adicional que nos hemos ganado de alguna manera, pero por encima de cualquier polémica o demás, incluso, si me preguntan, de repente yo hubiese hecho lo mismo. Es parte del juego, hay que afrontarlo, disfrutarlo y estar a la altura en su momento”.

Herrera explicó que el valor de un día en el fútbol siempre es clave, pero más en estos momentos, en muertes súbitas.

“En estas instancias puede marcar muchísimo la diferencia, desde cualquier golpecito a tener horas menos de recuperación, a cualquier jugador que no esté en óptimas condiciones a simple y sencillamente la recuperación de un juego a otro”.

Pero la misma Liga encontró una solución para que esa semana estrecha sea más llevadera y fue golear al Real España.

Saben que no pueden confiarse, ese 3 a 0 le permite a los erizos manejar ese partido del próximo martes de una manera distinta, para visitar a Saprissa el viernes 14.

“Ayuda el marcador allá en Honduras. No obstante, le vamos a dar la seriedad del caso. Ahora, eso será el martes, porque estamos de lleno con este sábado, en lo que nos corresponde por el torneo local”, declaró Juan Carlos Herrera.

Todos los futbolistas de la Liga llegaron a las 11 p. m. del jueves, pero unos integrantes de la delegación, del cuerpo técnico técnico y del área administrativa que lo hicieron pasadas las 7 p. m., como el asistente técnico Martín Arriola.

Para él, Alajuelense tiene que pelearlo todo y que lo que hizo en Honduras habla bien del equipo, pero de inmediato, el auxiliar de Fabián Coito también dijo lo que piensa de la decisión de Saprissa, de programar el clásico de vuelta para el viernes 14 de octubre.

“No es lo mejor que nos pusieran un partido viernes, cuando no hay necesidad de hacerlo, pero las personas que lo hicieron tendrán su porqué y después de que termine el partido el día 14 veremos si se equivocaron o acertaron, nada más”, afirmó Martín Arriola.

Y agregó: “No creo que haya dos lecturas, es tomar ventaja, nada más. No hay dos lecturas, no podemos ser tan hipócritas de decir algo que no sucede. Después del 14 veremos si fue una buena decisión la que se hizo. Yo creo que no es lo adecuado, pero está bien, todo juega, está entre lo reglamentario, es válido y hay que afrontarlo como debe ser”.

Pero en la Liga también evitan hacer más drama de la cuenta, aunque solo tendrán este viernes para preparar el primer careo contra Saprissa como tal.

“Después del partido duro y del viaje un poco largo, ya estamos pensando en el clásico, en ese partido importante”, expresó el técnico rojinegro, Fabián Coito.

Dentro del análisis que hace, sabe que el marcador conseguido por sus hombres en Honduras ante Real España también juega para encarar esta otra semifinal, contra su archirrival de siempre.

“Es un estímulo importante, una inyección anímica muy buena y lógico, eso compensa un poco el haber jugado un partido entre semana, fuera del país, haber durado casi un día en regresar de un lugar tan cerca, que está en contra de la recuperación”, apuntó Coito.

Además, dijo: “Por otro lado estamos muy bien anímicamente por el resultado y por estar en semifinales del torneo local y de cara a un partido tan lindo como el clásico”.

En Alajuelense pasaron momentáneamente la página de la Liga Concacaf y están metidos en esta serie de ida y vuelta contra Saprissa, que comenzará el sábado, a las 7 p. m., en el Morera Soto.