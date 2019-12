Alajuelense se motiva con los recuerdos de una remontada épica en el Morera Soto ante Herediano

“Apelamos a eso, al espíritu del liguismo, a no rendirse, a no bajar los brazos, a luchar siempre y vamos en pos de eso. No hay otra cosa en mi cabeza ni en el grupo que darle vuelta al resultado”, afirmó Jonathan McDonald