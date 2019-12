“Jugar más a nuestro fútbol, no renunciar a lo que somos nosotros e ir más agresivos, porque este miércoles no estuvimos atacando ni defendiendo bien, así que realmente fuimos un equipo desconocido y lamentable que nos pasara en estas instancias, pero qué vamos a hacer, no podemos pensar en lo que pasó, sino en lo que viene y tenemos con qué sacarlo, con nuestra gente, en nuestra casa y creo que tenemos calidad de sobra para poder marcar bastantes goles en casa”, afirmó.