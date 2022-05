Alajuelense se da un respiro luego del trajín y a falta de cinco semanas para semifinal contra Saprissa

Bernald Alfaro, Jurguens Montenegro, Josué Meneses, Santiago van der Putten y Alexis Gamboa fueron titulares en el último partido de Alajuelense en la fase regular del Clausura 2022. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense vio más que necesaria una tregua para sus jugadores, antes de que empiece la lucha final por el título del Clausura 2022 y que se iniciará nada más ni nada menos que contra su archirrival: Saprissa.

Faltan cinco semanas para que comience una carrera que la Liga quiere liquidar en cuestión de cuatro partidos. Pero Saprissa, Herediano y Cartaginés aspiran a forzar al superlíder a una gran final, con la clara misión de dejarse la corona.

La Liga desde el puro inicio del torneo se trazó la meta de ganar la fase regular y de ser posible, conseguirlo de forma temprana, tanto por la ventaja que otorga, como para poder implementar lo que hizo.

El León empezó a alistarse desde ese momento para lo vendrá a partir del 19 de junio, fecha en la que se programó el comienzo de las semifinales.

Albert Rudé ejecutó la rotación contra Grecia y luego la aplicó de nuevo ante San Carlos y Santos de Guápiles.

En esos juegos, principalmente les dio un respiro a los futbolistas que estarán durante este mes con la ‘Tricolor’, de cara al repechaje del 14 de junio contra Nueva Zelanda y que afrontarán la Liga de Naciones.

Aplicó para Johan Venegas, Celso Borges, Carlos Mora, Bryan Ruiz, Ian Lawrence y Leonel Moreira. También para Alex López y Freddy Góndola, quienes pueden ser llamados a las selecciones de Honduras y Panamá, respectivamente.

Los jugadores que se quedan bajo las órdenes del técnico español tienen a partir de ahora una semana de descanso.

“Vamos a darles un merecido descanso a los jugadores para que puedan recuperar y cuando volvamos ya directamente hasta el playoff ahí no se descansará, ahí se trabajará como siempre, con todas las herramientas que podamos y a prepararnos lo mejor posible”, expresó Albert Rudé.

El regreso a las prácticas será el próximo lunes y según el timonel manudo, el plan es que los futbolistas puedan recuperarse, pero que no lleguen al ‘desentrenamiento’.

“Si nos alargamos mucho los jugadores pierden capacidades y luego recuperarlas cuesta más. Nosotros hemos calculado que esos días les puede dar un merecido descanso, pero sin perder esas capacidades que luego tardan un poco en recuperarse”, aseguró.

Cuando el equipo se reúna otra vez, la preparación no solo consistirá en el trabajo diario en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela; sino que la Liga pretende llegar con buen ritmo a las instancias finales, que abrirá con el clásico nacional. Para eso, los erizos trabajan en cuatro amistosos.

“Rivales aún no puedo confirmarlos, estamos por cerrarlos, no sabemos al 100% los equipos que van a ser, pero sí queremos sí o sí esos cuatro partidos para no perder el ritmo competitivo”, citó Rudé.

Será hasta la hora de la verdad cuando Alajuelense descubra si este parón tan largo le beneficia o no, pero el timonel rojinegro considera que hay puntos que se trabajarán en este periodo y que pueden serle de gran utilidad para lo que viene.

“Aspectos individuales, para nosotros es muy difícil jugar cada tres días, atender a nivel colectivo al equipo, a nivel de desempeño colectivo de modelo de juego y además estar muy pendiente de cada jugador y darle herramientas de forma individual a cada jugador”, argumentó.

Dijo que eso cuesta mucho porque no hay tiempo material para eso durante la fase regular, donde la mayor parte se jugó en semanas cortas.

“Nosotros somos conscientes de que estos espacios te dan la oportunidad de poder trabajar con el jugador, de sentarte con él, de tener una charla con video, de mostrarle con cortes, de ir al campo y trabajarle específicamente ese detalle que él necesita mejorar”, apuntó.

Y agregó: “Para que el equipo tenga un mejor desempeño por ese costado, en el centro del campo o en el ataque del área. Todos esos detalles específicos que a veces no tienes tiempo por la vorágine de jugar cada tres días y ahora se te presenta la oportunidad y ahí nos vamos a centrar”.

Rudé es optimista y afirma que este receso a nivel de cargas le cae bien a Liga Deportiva Alajuelense, aunque a la vez, será complejo, por quienes ya pasaron a trabajar con Luis Fernando Suárez, por los llamados a la Sub-20 y porque también al menos dos de sus cuatro extranjeros podrían ir con sus selecciones.

“Nos van a dejar con pocos soldados para trabajar, pero nosotros sabemos que los que están van a trabajar muy bien, a la espera de que vuelvan los demás”, meditó.

Además, indicó que recurrirán al mismo camino de lo que siempre han hecho en las fechas FIFA, cuando se quedan con pocos jugadores.

“Es intentar atender mucho más a esos jugadores, darles más herramientas, hacerlo más individualizado, para poder aún mejorarlos más y cuando se incorporen el resto a marchas forzadas trabajaremos lo que tengamos que trabajar para ir a ganar esas semifinales”, finalizó Rudé.

