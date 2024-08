Alajuelense llega a El Salvador con una indicación muy clara de Alexandre Guimaraes

Liga Deportiva Alajuelense llegó a El Salvador para el partido de este martes 20 de agosto a las 8 p. m. contra Alianza en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Los rojinegros tienen la consigna de recuperar la cima en el Grupo B.

Con un partido más, Comunicaciones metió presión al llegar a siete puntos. La Liga retomaría el primer lugar con un empate, o un triunfo ante el equipo donde milita Leonardo Menjívar.

Alajuelense tiene seis puntos en dos presentaciones; mientras que Alianza contabiliza tres unidades. Firpo está eliminado con un punto en tres juegos y Marathón aún no puntúa después de dos duelos.

Una estadística curiosa es que desde que la Copa Centroamericana de Concacaf se puso en marcha, los rojinegros están invictos.

Alajuelense emprendió su viaje a El Salvador este domingo 18 de agosto. El partido contra Alianza es el 20 de agosto en el Estadio Cuscatlán. (Prensa Alajuelense)

Según reportó la oficina de comunicación de Alajuelense, el campeón del área viajó a El Salvador con una delegación de 37 personas, de las cuales, 20 son futbolistas.

El día previo antes de alzar vuelo, Alexandre Guimaraes brindó unas impresiones en el sitio web del club. Ahí fue muy claro en que una de las indicaciones para sus hombres es “no confiarse”. Dicha entrevista se reproduce a continuación:

- ¿Qué le dice el liguista en la calle?

- El liguista lo que me dice en la calle es: ‘Vamos por la 31′; pero al mismo tiempo, lo que uno percibe es que hay una confianza y una credibilidad hacia lo que estamos intentando hacer acá.

- ¿Qué no le puede faltar a un equipo de Guima?

- ¡No renunciar nunca! Todos mis equipos, los que han ido bien, lo han logrado cuando los futbolistas no renuncian nunca.

- ¿Es muy autoexigente?

- Sí, soy muy autocrítico conmigo mismo. Pero ya no me doy latigazos, o sea, sé que hay un punto hasta donde uno llega, y después ya le toca responder a los jugadores.

- ¿Qué es lo que más disfruta del día a día?

- Estoy disfrutando mucho esta etapa, también es una etapa personal de mucha paz, de haber recorrido para haber alcanzado esa paz, y de seguir haciendo lo que me gusta. He sentido un ambiente de muchísima colaboración hacia lo que queremos hacer, y eso a mí también me hace despertar todos los días con ganas de seguir.

- El fútbol es… ¿mecánica de lo trabajado o dinámica de lo impensado?

- Conviven ambas, y uno tiene que estar preparado para los imprevistos. Es un juego, y uno intenta, a veces quiere dominar absolutamente todo, y el más mínimo detalle que uno cree que no va a hacer falta, termina siendo crucial. Así que yo controlo lo que puedo controlar y dejo al azar lo que no puedo.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir a Celso Borges?

- Nada ha sido negativo. Lo que más he visto es que termino de entender por qué es un referente del fútbol nacional ya trabajando en el día a día. Obviamente, he seguido toda su carrera, en Noruega, Suecia, España… Sé lo que ha sido su carrera, pero al estar trabajando con él diariamente, entiendo por qué ha logrado lo que ha logrado y por qué es un referente del fútbol de Costa Rica.

- ¿Cuesta a veces darle continuidad a los jóvenes con la presión de ser campeones nacionales?

- El jugador joven, si es bueno, va a jugar. El jugador más grande, si es bueno, va a jugar. El que es bueno juega, independientemente de si está muy joven o no. Lo que sí hay que tener es el cuidado necesario, porque el joven posiblemente va a errar más que el experimentado, pero lo que hay que buscar son buenos jugadores.

- ¿Qué ha hablado con los refuerzos sobre su adaptación al país?

- Para mí eso es vital. Primero, que se sientan a gusto, y tengo la sensación, por lo que he conversado, de que todos están muy a gusto en el país, dentro de la organización, con lo que el CAR les ofrece, y con la receptividad que han tenido. Así que son futbolistas que van a ayudar mucho a que la Liga tenga un juego identificable y que, al mismo tiempo, nos ayuden, como ya lo están haciendo, a ser importantes en las acciones que tienen que marcar diferencia.

- Ahora que el equipo está en la parte alta del campeonato nacional y de la Copa Centroamericana, ¿cuáles son las claves para sostenerse?

- ¡No confiarse! Tener la suerte de no tener grandes lesionados y disfrutar el momento que se vive. Si estamos bien, ¡estamos bien! Uno no puede pensar en ocasiones anteriores en que se estaba bien y no se logró el objetivo. Eso es sufrir antes de tiempo y no comulgo con eso.

- ¿Es supersticioso?

- ¿Yo? ¡No, no! Tengo viejas costumbres, ja.

- Ser campeón es...

- Mi mayor anhelo. Vine para mostrar un trabajo que lo estamos mostrando, pero sé muy bien que la vara de medición va a ser lograr el título nacional, además de los otros objetivos. Vamos dando buenas señales, y si el equipo sigue creciendo, la posibilidad va a estar más cerca.

- ¿Qué le diría este Guima a aquel que se inició como técnico?

- Que no se equivocó al incursionar en esta profesión.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí.