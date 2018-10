“Siempre hemos jugado con dos delanteros en punta, ustedes dicen que tres, pero es que no se fijan bien en la formación, pero no habrá ningún problema. No está Barlon (Sequeira), no está McDonald, pero está Maalique (Foster), está Alonso (Martínez). Está bien que se recuerden las ausencias, pero también hay otros jugadores que quieren mostrarse, que quieren jugar y el domingo es una buena oportunidad para que varios que no han podido jugar puedan hacerlo”.