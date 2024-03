Alajuelense dejó desencajado a Minor Díaz al pasarle por encima a Liberia

Minor Díaz no tenía mucho que decir después de la derrota del Municipal Liberia por 4-0 contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Edgardo Baltodano.

En la cancha se vio a una Liga superior, que ni siquiera sufrió cuando se quedó con un hombre menos con la expulsión de Manjrekar James, pero también estaba ahí un cuadro pampero desdibujado y desconocido.

“No competimos, yo no voy a poner ni un solo pretexto, Alajuelense fue mejor y punto. Nosotros salimos a la cancha y no competimos. Hicimos acto de presencia nada más, algo a lo que no está acostumbrado el Municipal Liberia, ni mis equipos”, expresó el técnico de Liberia, Minor Díaz.

Además, dijo que lo que más le duele de la derrota es de la forma en la que se dio, porque desde el arranque, los liberianos estaban perdidos, como entregados a su suerte.

“Fue muy pobre, no competimos, es lo que más me duele y no voy a poner una sola excusa. Alajuelense nos borró totalmente del partido y nos ganó bien. Es un golpe muy duro, hay formas de perder y la forma en la que perdimos fue muy mala porque no competimos”, insistió Minor Díaz.

Ante una consulta de si el parón los afectó, respondió que si se basaba en eso, sería poner un pretexto y no quería hacerlo, porque reiteró que la Liga les ganó bien.

“Cuando un equipo como Alajuelense viene, se planta de la manera en la que lo hizo y ganó bien, simplemente no competimos”.

Tampoco quiso entrar en señalar a jugadores de manera individual, a pesar de que Carlos Mora entró siempre por el costado de Waylon Francis y ahí generó las tres asistencias para los primeros goles de la Liga. O cuando se cuestionó al arquero Esteban Ruiz.

“Alajuelense nos ganó en todos los sectores de la cancha, es que hay que sentarse, ser autocríticos y por eso digo que no soy de los entrenadores que ponen pretextos. Nos ganó por el lado izquierdo, por el centro, por el derecho, en los duelos individuales, nos ganó bien. Nos ganó por todo lado”.

El domingo, Liberia visitará a Puntarenas FC a las 3 p. m. y según Minor Díaz, lo primero que debe hacer es recuperar al equipo de ese golpe tan fuerte que le propinó la Liga.

Lo que más desencajado lo tenía es que a través del tiempo, Liberia ha demostrado que es un equipo competitivo, pero ante Alajuelense no lo fue y no tuvo espíritu.

“Es lo que más me duele de esta pérdida, ver a un equipo entregado completamente, sin carácter, sin actitud y eso no le puede faltar nunca a un equipo, ahí fue donde perdés. Perdimos muy mal, fuimos superados por Alajuelense y no tuvimos actitud para salir a cancha y tan siquiera pelear el resto del partido”.

Quizás, lo único que lo reconforta fue que tras el pitazo, Alexandre Guimaraes se le acercó y le dijo que está seguro de que su equipo estará en la pelea por la clasificación.