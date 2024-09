Alajuelense da novedades sobre la operación de Kevin Cabezas y su tiempo de recuperación

A Liga Deportiva Alajuelense le urgía operar cuanto antes al mediocampista Kevin Cabezas, después de la fractura de tibia y peroné que sufrió durante el partido contra Escorpiones de Belén en los cuartos de final del Torneo de Copa.

La cirugía se programó para este 5 de setiembre a la 1 p. m. en el Hospital Metropolitano y el departamento de comunicación del club informó de que “el procedimiento finalizó con éxito y su tiempo de recuperación aproximado será de cuatro meses”.

Una vez que Alexandre Guimaraes conoció que el rival de la Liga en la semifinal del Torneo de Copa sería Santos, el técnico manudo salió del Estadio Alejandro Morera Soto y atendió a La Nación y Teletica Radio, los dos medios que se quedaron esperándolo.

“Fue una situación lamentable, él estaba esperando este partido para tener más minutos e infelizmente se da una situación que prácticamente lo saca del campeonato. Me parece que pudo haber un poco más de rigurosidad, pero como no se puede hablar, entonces lo dejo ahí...”, opinó Alexandre Guimaraes, en alusión a que, si decía más de lo que pensaba, podrían aplicarle la “ley mordaza” del fútbol nacional.

Pero la repregunta resultaba obligatoria: ¿Le sorprendió que solo fuese amarilla?

“Voy a ser sincero, no he visto la acción todavía, así que ante eso, desde donde estaba yo, lo único que vi y supe fue que me dijeron: ‘¡Se quebró!’. Ya me tocó ver la de Iago (Falque) allá en Medellín cuando jugamos contra Atlético Nacional, y no es una cosa que uno quiera ver una o más veces”, citó el timonel.

Kevin Cabezas ya está operado y si en la recuperación todo marcha tal y como lo tienen planificado en Alajuelense, el futbolista regresará a los terrenos de juego en el segundo mes de 2025.

