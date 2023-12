Alajuelense anuncia la salida de uno de sus extranjeros y el primer fichaje

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los primeros movimientos oficiales en su planilla. A Freddy Góndola se le venció el contrato con los rojinegros y la decisión tomada por el club es que no lo renovarán; al tiempo que contrataron al defensor Jeyland Mitchell, quien llegó por un año.

Sin embargo, la Liga informó a través de su departamento de comunicación que en el caso de Mitchell, él reforzará a la U-21. Y al igual que todos los futbolistas de esa categoría, también podría ser tomado en cuenta para el primer equipo.

En el caso de Freddy Góndola, el panameño y el cuadro rojinegro dividen sus caminos, luego de que el extremo tuvo un paso de altos y bajos en el club.

Uno de sus mejores momentos fue cuando llegó, porque marcaba diferencia. Sin embargo, después su rendimiento fue a la baja y se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados.

Antes de que empezara el Apertura 2023, Freddy Góndola manifestó que quería que todo fuera diferente y que buscaría su mejor versión. Se esforzó en lograrlo, pero le costaba. Además, a nivel personal atravesaba una situación difícil.

Muchas veces la situación parecía que se les escapaba de las manos a todos. El futbolista había cometido un error, al hacer dentro de la cancha el gesto de que estaba silenciando a los aficionados. Eso elevó las molestias y el divorcio era total.

No eran todos los aficionados, pero sí bastantes quienes lo silbaban desde el momento en el que iba a ingresar a la cancha. Y llegó el momento en el que el canalero hizo entrar a todos en razón, cuando salió llorando del terreno de juego, tras un partido de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Bienvenido Jeyland Mitchell. 🤝



El futbolista procedente de Liberia llega por un año para reforzar a nuestra u2️⃣1️⃣, y con el deseo de ser tomado en cuenta para nuestro primer equipo. ¡Éxitos con la rojinegra! ❤️🖤 pic.twitter.com/NZNufSjnPw — Alajuelense Oficial (@ldacr) December 12, 2023

La decisión de la dirigencia, del cuerpo técnico y del camerino siempre fue apoyarlo. Y después de esa situación, muchas cosas cambiaron.

De los reproches y los silbidos, el aficionado decidió darle una segunda oportunidad y todo aquello se transformó en apoyo.

Freddy Góndola no llegaba al nivel de su primer torneo con la Liga, pero se veía distinto y en el equipo notaban que lo estaban recuperando, justo cuando lo necesitaban.

El panameño convirtió un gol importante para él, en la final del Torneo de Copa contra Saprissa, en el Estadio Nacional. Esa noche, su papá, don Nazario Góndola estaba en las gradas y mientras veía al futbolista celebrar, no se guardó nada. Fue ahí donde el padre del jugador regañó, se reconcilió y festejó con el liguismo.

“Mi hijo estaba deprimido, mi hijo no levantaba, nosotros sufríamos todo eso, la mamá, los hermanos, lo sufríamos, porque era la crítica muy dura y se levantó. Yo siempre le digo a él: ‘La fanaticada no te puede bajar tu ánimo, tu espíritu de deportista, siempre mantente con la fe de que te vas a levantar’. Y ahí está de nuevo mi hijo”, expresó Nazario Góndola.

Daba estas declaraciones mientras seguía con la vista a su hijo completamente feliz, celebrando con sus compañeros y con la afición de la Liga. Para él, era una escena impensada semanas atrás.

En ese instante también quería salir corriendo junto a ellos, porque como papá era un desahogo, una liberación total, pero tiene un desgaste en la rodilla, así que no podía hacer todo lo que quería en ese instante.

“Si hubiese estado bueno, en ese gol me habría ido a pelear con los de seguridad para meterme a la cancha a festejar con él, pero no puedo. Él es un buen hijo, me llevó donde el doctor de ortopedia y sacó una cita con el médico para que me vea”.

Pero tampoco se quedó con las ganas y dando pasos sin prisa, caminando a su ritmo, fue a dar la vuelta en el festejo, escoltando a su hijo y siendo testigo presencial de cómo resurgió la química entre el extremo y el liguismo.

Freddy Góndola también anotó en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí, en Nicaragua.

Él mismo sabía que se acercaba el momento de separar caminos. Consiguió dos de los últimos tres trofeos que disputó con Alajuelense y ahora su destino estará en otro lugar.