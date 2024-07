Alajuelense amarró a una de las joyas del Cartaginés

El mercado de fichajes está abierto y no solo se buscan grandes figuras, sino que los clubes también tratan de asegurarse a los juveniles con más proyección. Este es el caso de Alajuelense, que amarró una de las grandes joyas del Cartaginés.

Farbod Samadian solo disputó un partido con Cartaginés en el primer semestre del 2024. El juvenil buscará consolidarse en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Los manudos llegaron a un acuerdo con el defensor Farbod Samadian, quien se formó y debutó en la Primera División con los brumosos. Samadian es un central de 19 años que también puede jugar como lateral. Su desempeño en divisiones menores le valió para llegar a la Selección de Costa Rica Sub-20 y ser capitán.

Aunque los clubes aún no confirman la información, el jugador señaló que ya se cerró todo y que el nuevo contrato será por dos años.

“Me salió una mejor opción y decidí dejar al club. Siempre voy a tener un gran amor por el club y me dolió mucho irme, pero tuve que tomar la decisión. Todo pasó muy rápido. Aún no se han definido los detalles, pero ahorita estoy enfocado en la Selección y después veremos cómo se define todo. Es para la Liga”, dijo el futbolista al medio local de Cartago, RM Deportes.

Farbod apareció en la máxima categoría en septiembre de 2023 y disputó seis partidos con los blanquiazules (cuatro en el certamen local y dos en la Copa Centroamericana). Actualmente, está con la Sele Sub-20 que se prepara para el Premundial de Concacaf de la categoría.

Extraoficialmente, se maneja que el defensor no tenía contrato de Primera División, por lo que la Liga no tendría que hacer un pago por el traspaso. No obstante, los rojinegros sí deberían cancelar o llegar a un acuerdo por los derechos de solidaridad.

El canterano del conjunto de la Vieja Metrópoli se mostró dolido por dejar a su equipo y envió un mensaje a la afición.

“A la afición del Cartaginés les digo que le tengo mucho amor al club, que les agradezco su apoyo cuando llegué y cuando debuté. Espero que las puertas sigan abiertas para v