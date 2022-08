Al Puntarenas le llegó la hora de demostrar de qué está hecho: Grecia lo frenó en seco

Cuando se tiene un invicto y se coleccionan victorias y buenos resultados, todo es felicidad. Eso sí, cuando llega el primer tropiezo es cuando en realidad se pone a prueba de qué está hecho un equipo. Justo es lo que le toca al líder Puntarenas FC luego de sumar su primera derrota en el Torneo de Apertura 2022 y ver cortadas varias rachas positivas.

Grecia se impuso 1 a 0 y supo cómo maniatar a los porterños con una estrategia depurada, que desmenuzaremos en un momento. Lo primero es decir que la presión ya reta al PFC, ya que en el partido anterior ante Cartaginés empató; por primera vez dejó ir puntos en el Lito Pérez (en la jornada anterior) y ahora no pudo tan siquiera anotar en el Allen Riggioni.

Casualmente, en estos dos choques los chuchequeros pronto se vieron perdiendo y les costó un mundo reponerse del golpe, en parte también porque les cedieron más la iniciativa y no tuvieron las mismas ideas para golpear. Y es que justo la presión es la que genera errores, como el de la zaga completa al no achicar y principalmente de Kliver Gómez, al no poder despejar un balón que terminó enviando al fondo Luis Rodríguez, en el minuto 35.

De la mano con esta falla también los atacantes también se vieron ansiosos y dejaron múltiples oportunidades; así es imposible ganar o al menos empatar. Con este resultado el conjunto naranja vio caer una seguidilla de 16 partidos sin tener un revés, entre la Primera División y la Liga de Ascenso (14 ganes y dos empates, con 41 goles a favor y 11 en contra).

El atacante de Grecia Luis Rodríguez (izquierda) celebró su anotación con su compañero Fernando Lesme, en el duelo de la fecha ocho del Torneo de Apertura 2022. (Grecia)

Así mismo, acabó el invicto de 26 choques sin morder el polvo como visitantes (19 triunfos y siete igualdades, con 53 tantos a favor y 18 recibidos). Eso sí, lo más importante para el técnico Alexander Vargas y los suyos es demostrar si pueden levantarse y seguir firmes, más en una semana en la que visitarán a San Carlos y recibirán a Saprissa.

¿Cómo logró el conjunto griego frenar el ímpetu del líder?

Lo primero que hay que señalar es que los porterños fallaron como no lo venían haciendo en ataque y desperdiciaron opciones muy claras, principalmente en la etapa inicial, justo cuando optaban por jugar directo y lanzar a los espacios por los costados. Greivin Méndez, William Fernández y Anthony Hernández dejaron ir ocasiones increíbles, en las que incluso estaban solos frente al arquero y con total comodidad para abrir el marcador.

Ahora sí, hay que darle mérito al técnico Gabriel Simón, quien dejó ver que estudió muy bien al PFC y optó por una línea de cinco en defensa y, aunque regaló la salida, en el último cuarto de cancha anuló casi que por completo los espacios, lo que limitó las ideas de los visitantes. En su estrategia estaban claros varios aspectos: presionar en todo momento y no dejar pensar a Johnny Gordon y Yoserth Hernández en la zona media, así como cerrar los espacios de los carrileros Krisier Villalobos y Kliver Gómez.

Otro aspecto es que los de Occidente debían sí o sí aplicarse en las transiciones defensivas y ofensivas; es decir, salir rápido al recuperar la pelota para generar peligro y también regresar a toda velocidad y muy orientados para no dejar espacios libres.

“Hoy nos jugábamos mucho de nuestro destino en la tabla, porque sabíamos que si perdíamos se nos iba esa opción del liderato. Estábamos fallando en casa, habíamos hecho buenos partidos de visitantes, pero necesitábamos sumar de a tres en nuestro estadio. Nos aplicamos mucho en la táctica, usamos una línea de cinco que no era costumbre para nosotros y los dejamos sin ideas”, comentó Esteban Ramírez, quien también resaltó que llegaron al segundo lugar, con 12 puntos.

Los griegos dieron un golpe importante y hasta cortaron una racha de cinco partidos sin ganar en su casa.

Ficha del juego:

- Grecia: 1

Titulares: José David Vega, Daniel Salas, Jean Carlo Agüero, Jean CArlos Sánchez, Esteban Ramírez, José Andrés Rodríguez, Johan Josué Bonilla, Reimond Salas, Roan Wilson, Luis Rodríguez y Fernando Lesme. DT. Gabriel Simón.

Cambios: Jordy Evans (L. Rodríguez, al 46′), Jairo Arrieta (Bonilla, al 60′), Jean Carlo Innecken (Salas, al 60′), Matthew Bolaños (Wilson, al 75′) y Lucien Marcel Galtier (Lesme, al 83′).

- Puntarenas FC: 0

Titulares: Guido Jiménez, Asdrúbal Gibbons, Anthony Hernández, Johnny Gordon, William Fernández, Jemark Hernández, Steven Williams, Krisier Villalobos, Yoserth Hernández, Kliver Gómez y Greivin Méndez. DT. Alexander Vargas.

Cambios: Rodrigo Garita (Fernández, al 46′), Jurguens Montenegro (A. Hernández, al 60′), Kevin Vega (Villalobos, al 74′), Keylor Ramírez (Méndez, al 74′) y Kevin Sancho (J. Hernández, al 88′).

Goles: 1-0 (34′): Rodríguez (Wilson). Rojas: Gordón (67′ por doble amarilla). Evans (77′ por doble amarilla). Árbitros: Brayan Cruz con Andrés Arrieta y Marvin Espinalez. Estadio: Allen Riggioni Suárez, 11 a. m.