Aficionados lanzaron huevos al autobús de Alajuelense

Jugadores y cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense no solo escucharon cánticos de protesta y muchos insultos en Nicoya.

Tras la derrota contra Guanacasteca (3-0), varios aficionados furiosos optaron por lanzar huevos al autobús del equipo.

La afición de Alajuelense lanzó huevos al autobús del equipo molestos por los malos resultados



🎥 Noticias en la Provincia de Guanacaste pic.twitter.com/1X6hEncu2Q — TD Más (@tdmas_cr) March 11, 2024

“La gente tiene todo su derecho de estar molesta, lo que está sucediendo no es del agrado de ellos y por supuesto no es del agrado de nosotros. No hay mucho que decir con respecto a eso”, afirmó Martín Arriola, quien fungió como técnico interino de la Liga en este juego tras el despido de Andrés Carevic.

Esas palabras las pronunció antes de que se diera el lanzamiento de huevos al autobús.

Mientras que Johan Venegas apuntó: “No se les puede decir nada, al final es de agradecerles que vengan acá a apoyarnos. Lastimosamente estamos en una mala dinámica, estamos pasando un momento difícil, circunstancias muy duras, pero decirles que muchas gracias por el apoyo que nos dan”.

El atacante da la razón total a los liguistas por estar estar enojados y dijo que en el equipo tienen muy claro que esa es la forma de exteriorzar su descontento.

“Nosotros tenemos que aguantar, porque como lo he dicho, la Liga te exige jugar bien y ganar campeonatos. Esto a nosotros como camerino nos tiene que fortalecer, sé que así va a ser, que esto será el envión que necesitamos para lo que va a venir”, apuntó Johan Venegas.

Este fue el segundo episodio de este tipo que afrontan los rojinegros, luego de que el jueves pasado, varios integrantes de La Doce acudieron al Aeropuerto Juan Santamaría para darle una ‘bienvenida’ a Alajuelense tras su caída aparatosa en Estados Unidos (4-0) contra New England Revolution.

A la terminal aérea llevaron mantas, lanzaron cartones de huevos y monedas, mientras le decían de todo a los integrantes del equipo.

El próximo partido de Alajuelense será el jueves 14 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto, contra el equipo estadounidense en el partido definitivo de ese emparejamiento de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. New England Revolution tiene una ventaja de 4-0.