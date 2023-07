A Vladimir Quesada no le inquieta si todavía hay quienes cuestionan su trabajo

Con trabajo y títulos, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se encargó de demostrar a la dirigencia que acertaron al elegirlo como el timonel del equipo, callando así a quienes criticaron su nombramiento.

Bajo su liderazgo, Saprissa celebró el bicampeonato y obtuvo los títulos de la Supercopa y la Recopa, pero poco se habla del arduo trabajo de Vladimir, quien asegura que esto no le inquieta y tampoco busca recibir méritos por lo conseguido hasta el momento.

“El ser humano siempre va a hablar, sea lo que sea. Lamentablemente, dentro de nuestra sociedad hay una tendencia a opinar sobre todo, a veces de forma positiva y otras no. Pero eso no me afecta, yo estoy tranquilo. En este puesto, no me sostiene ningún ser humano”, dijo Vladimir.

Quesada también habló sobre los refuerzos del equipo y fue claro al mencionar que seguirán buscando fichajes hasta que se cierre el mercado de jugadores.

“Siempre lo he dicho, los equipos deben reforzarse, ya que ahora enfrentaremos tres torneos y debemos estar preparados para tantos partidos en corto tiempo. Aunque parezca que no nos hemos reforzado tanto como otros equipos, ya contamos con tres jugadores nuevos en la plantilla. Es importante recordar que tenemos un equipo muy compacto y un camerino muy fuerte. No han salido muchos jugadores y eso nos hace más sólidos. Este equipo ha mostrado consistencia”, destacó Vladimir.

Después de vencer a Cartaginés en los lanzamientos desde el punto de penal en la Recopa, le preguntaron a Vladimir en la conferencia de prensa si buscará un refuerzo más debido a la baja de cuatro semanas de Mariano Torres.

“Mientras el mercado de fichajes siga abierto, seguiremos buscando jugadores que puedan reforzar la plantilla. Tenemos tres torneos por delante y la carga física será alta para todos los jugadores”, indicó el entrenador.

Vladimir también mencionó que los dos juegos, frente a Herediano y Cartaginés por la Supercopa y la Recopa, pasaron factura con las lesiones de algunos futbolistas como Mariano Torres, Ryan Bolaños, Warren Madrigal y la expulsión de Orlando Sinclair ante los florenses.

“Sin duda, hemos sido los más afectados. Hemos dado lo mejor de nosotros en estas copas, pero el hecho de que hayamos expresado nuestras opiniones no significa que no salgamos a ganarlas”, aseguró Vladimir.

Con la obtención de la Recopa, Saprissa llegó a 65 títulos en sus 88 años de historia y Quesada expresó su gratitud: “Este es el equipo más ganador, el de mayor afición en este país, y estoy muy agradecido”.