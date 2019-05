“Qué lastima que después de reunión tan valiosa un lunes por la tarde con Rodolfo Villalobos (jerarca de la Fedefútbol) y don Óscar Alfaro (presidente de la Comisión de Arbitraje) no haya sensatez para nombrar un árbitro que nos ha hecho muchísimo daño. Mañana estaré 10 minutos. Ustedes verán que me llamará la atención, si no me echa. Se van a dar cuenta, también tendré que estar atento y autograbarme y tener mis pruebas de la forma en que reclamo. No vamos a permitir que este factor externo nos contamine, porque este factor externo juega, por lo que estamos sumamente preocupados y pensar mal por el nombramiento de Christian Rodríguez. Si pasamos, debemos pensar seriamente en cambios sustanciales”, reiteró Soto.