A Jafet Soto le costó una multa millonaria criticar a los árbitros

Jafet Soto aseguró que desde que el árbitro Adrián Chinchilla fue nombrado para el juego Herediano vs. Alajuelense, sabía que el Team no ganaría el partido.

Criticar la labor arbitral del silbante Adrián Chinchilla en el duelo entre Herediano y Alajuelense (1-1), así como el pedido reiterado de que las conversaciones de los árbitros en la sala VAR sean públicas, le costó un millonario castigo al entrenador y presidente del equipo rojiamarillo, Jafet Soto Molina.

“La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) dio a conocer este martes 22 de octubre que el Tribunal Disciplinario sancionó al director técnico Jafet Soto Molina con una multa de un millón de colones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44BIS, por referirse al arbitraje en términos despectivos y ofensivos en la conferencia postpartido”, se indicó en el comunicado.

Jafet, al concluir el compromiso, no se contuvo y arremetió contra el árbitro Adrián Chinchilla por un supuesto penal no sancionado. Declaró en la conferencia de prensa que sabía que no iba a ganar desde que el réferi fue nombrado para el duelo entre florenses y manudos, entre otras declaraciones.

“Desde que vi a Jesús Montero en la nómina del VAR y a Adrián Chinchilla como el árbitro del juego, supe que no iba a ganar. No queremos que Adrián Chinchilla nos vuelva a arbitrar. Si nos lo vuelven a asignar, pensaremos si nos presentamos a jugar”, aseguró Soto.

Posteriormente, el estratega manifestó: “Con Jesús Montero tuve una diferencia cuando inventó que nosotros le dijimos cosas, y le señalé que era un mentiroso. Con todo esto, jamás va a pitar un penal que en realidad era penal, porque a mi jugador lo tocan abajo. Lo más extraño es que las decisiones en contra de Herediano no las revisan en el monitor”, declaró.

En la misma conferencia, Jafet continuó refiriéndose al arbitraje de Chinchilla ante la Liga.

“Uno tiene 16 años en esto y hay cosas que ya huele. Por eso digo que hagan públicos los audios del VAR para no pensar mal. Tal como estamos viendo las cosas, se podría decir que el VAR ya tiene colores, y no quiero pensar eso. No me ha gustado para nada. Saquen las estadísticas y verán que con Adrián Chinchilla, si acaso, hemos ganado un partido de los últimos nueve”, enfatizó Soto.

Kendall Waston no se perderá el Clásico ante Alajuelense

En el equipo rojiamarillo también se sancionó al defensor Everardo Rubio con dos partidos de suspensión y una multa de ₡125,000 por juego brusco grave, tras realizar una entrada con uso de fuerza excesiva contra un adversario en disputa del balón. Además, el zaguero Fernán Faerrón fue castigado con un partido de suspensión y una multa de ₡70,000 por acumular su quinta tarjeta en el campeonato.

Por otra parte, el defensor del Saprissa Kendall Waston recibió un castigo de un juego y una multa de ₡150,000 por utilizar recursos no permitidos para evitar una oportunidad manifiesta de gol de un adversario. El gigante morado estará ausente ante el Cartaginés el próximo sábado, pero estará habilitado para el Clásico ante Alajuelense en la fecha 18.

La sanción más severa del compromiso la recibió el delantero del Puntarenas FC, Jossimar Pemberton, con tres partidos de suspensión y una multa de ₡225,000 por conducta violenta, al realizar una entrada con uso de fuerza excesiva, sin estar en disputa el balón.