A Celso Gamboa le gustaría ser el ‘Jafet Soto limonense’

Celso Gamboa (centro), junto al gerente general de Limón Black Star Cristian Williams y el gerente deportivo Bertony Robinson. (derecha). Cortesía LBS

Su estilo directo, sin rodeos, es uno de los atributos de Jafet Soto que admira Celso Gamboa Sánchez, ex presidente de Limón FC y actual socio de Limón Black Star, que representará a la provincia caribeña como el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso.

El ex magistrado ve muchas cualidades de Soto como dirigente, las cuales le gustaría poner en práctica en beneficio del nuevo club limonense e incluso se identifica con el gerente de Fuerza Herediana y en ciertos aspectos lo ve como un modelo a seguir para buscar el crecimiento del balompié en el Caribe.

“Con todas las distancias del caso, yo veo los amores y odios que desata Jafet Soto en Herediano y ahora veo en una menor proporción lo que pasa conmigo aquí en Limón. Que la gente del Valle Central no me quiere y la gente de Limón, sí”, manifestó Gamboa

“Está es mi casa y hay muchas personas que están con nosotros. Los que no están, no se han puesto una camisa verdiblanco de Limón FC y tampoco se van a poder una camisa de Limón Black Star, porque no sienten al equipo. Lo que diga un liguista o un saprissista cuando les gane en el futuro no me va a importar. Voy a vacilar y cuando me ganen, no pasa nada; es parte de esto”, comentó.

El otrora dirigente y hoy autodenominado ‘solo aficionado’ enfatizó que lo hecho por Soto Molina en el Herediano es de aplaudir y hasta de emular.

Si llegáramos a los tobillos de lo que ha logrado Jafet Soto en Herediano, me daría por satisfecho. Es una persona consolidada en el fútbol nacional, no podría compararme con él, pero el odio, el amor y las pasiones que genera en Costa Rica no pasan desapercibidos”.

“Es una persona que ya está en la historia del fútbol. Su personaje como total, como técnico y gerente deportivo le genera mucho ruido positivo, aunque exista gente que no lo quiera y existimos otros que lo admiramos por lo que ha podido generar y la confianza en que invierte en Fuerza Herediana”, dijo

Al consultarle cuáles son las características que destaca del dirigente rojiamarillo y cuál es su estilo, Celso fue tajante al enumerar las virtudes del florense.

“Me gustaría tener directivos al estilo de Jafet Soto, que van directos, que no se andan con rodeos y que ponen el dedo en la yaga, Me gusto lo que ha hecho en el fútbol nacional, lo qie he hecho por Herediano y ese estilo a mí me gusta”, reiteró Gamboa

“Hay personas que son más conciliadoras, pero a mí me gusta más un estilo como ese. Ahora no soy directivo por lo que puedo ser un aficionado un poco más vociferante en la gradería. Pero sí pero sí admiro el nivel de dirigencia que tiene Jafet”, subrayó.