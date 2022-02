16 maneras de ver a Alajuelense entre la turbulencia y la calma

Alajuelense se reencontró con la victoria en su visita a Jicaral. El próximo sábado recibirá a Grecia en el Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense recobró calma para seguir su marcha en el Clausura 2022, al tiempo que retoma confianza y gana tiempo para trabajar en una semana larga que según Albert Rudé, le cae como anillo al dedo.

Tanto el técnico como los jugadores de la Liga saben que deben mejorar y su compromiso es hacerlo. Todos tienen claro que la obligación es no fallar más, después de lo ocurrido no en lo que va de este torneo, sino en los últimos años.

El liguismo hoy se muestra más estricto con su equipo y probablemente sea una reacción natural para desde su trinchera tratar de evitar otra sequía tan prolongada como la última.

La Liga estaba en medio de un torbellino, luego de perder el clásico y cuatro días caer frente a Sporting FC, derrotas que se dieron en el epílogo como común denominador.

El alboroto alcanzó una magnitud que muchos no entendían por qué parecía que el equipo en crisis era Alajuelense, si la tabla refleja otra cosa. Guadalupe es líder con 13 puntos en siete partidos, mientras que la Liga se encuentra en el segundo lugar con una unidad menos.

Mientras que Herediano es décimo con cinco puntos, sumido en una racha sin victorias, con cinco empates y dos derrotas; mientras que Saprissa marcha penúltimo, también con cinco unidades y un partido menos.

La Nación quiso conocer qué piensan los aficionados rojinegros sobre el momento del equipo.

Para eso se efectuó una consulta a través del canal AlajuelenseLN en Telegram, donde están suscritos más de 2.000 liguistas y aquí encontrará la opinión de las 16 personas que respondieron a este ejercicio.

Emilia Joseph fue la primera manuda en asegurar que ese incendio generado en el equipo no es en sí por los resultados inmediatos.

“Creo que por la escasez de títulos, ya que otros equipos están en el fondo de la tabla y no se les cuestiona tanto. Creo que a la Liga se le exige más que a otros, en especial la prensa, que cuando pierde los crítica, pero no dicen nada cuando ganan, es mi humilde opinión”, apuntó Joseph.

Ana Lucrecia Salas señaló que Liga Deportiva Alajuelense es un equipo grande, del cual la afición siempre esperará buenos resultados y que en este momento, la situación no genera tranquilidad absoluta, pero sí un poco más de seguridad, principalmente a los jugadores.

“Un triunfo a todos nos hace felices. Sin embargo, se le gana a un equipo no ‘tan fuerte’ y esto no da bienestar completo. Por lo tanto, la Liga debe seguir siendo contundente en su actuar y más aún, los jugadores deben superar ese aspecto psicológico que es el que los hace terminar con resultados adversos”, citó Salas.

Mairene Zúñiga señaló: “Se ganó, pero Jicaral no es un parámetro para medir a la Liga. De aquí para adelante, Rudé va a jugar con la soga enredada en el cuello. La Liga se ha salvado porque Heredia y Saprissa están bajos en rendimiento”.

Juan Castro indicó que se debe corregir la defensa y tomar decisiones en esa demarcación, viendo las estadísticas y haciendo análisis más puntuales. Su criterio es que la solución no está en cambiar de entrenador.

Vinicio Zamora opinó que como manudo vive mucha incertidumbre, porque la Liga se volvió un equipo que le gana a los equipos pequeños, pero con los grandes queda debiendo.

“Viene perdiendo en instancias finales desde hace varios torneos y han pasado varios distintos jugadores por la media cancha y por la delantera, pero la defensa en todos estos procesos sigue siendo básicamente la misma”, argumentó Zamora, para agregar que “si queremos ser campeones hay que ser contundentes contra equipos chicos y grandes, tanto en instancias finales como en el resto del torneo”.

También subrayó que si se habla de la Liga del futuro, debería abrirse más oportunidad para los jóvenes, como el caso de Doryan Rodríguez.

Fabricio Soto opinó que el momento actual de Alajuelense es muy similar a los últimos cuatro o cinco torneos, donde el equipo empieza bien el torneo y se mantiene en la parte alta de la tabla.

“El problema de Alajuelense no es jugar el torneo, es cómo cerramos. La afición no tiene ninguna duda de que vamos a hacer un buen torneo en general y que vamos a estar entre los primero cuatro a clasificar a siguiente ronda. Pero tampoco se tiene ninguna confianza en cómo vamos a cerrar el torneo”, citó Soto.

Señaló también que es cierto que se percibe un ambiente mucho menos tolerante y que la molestia generalizada está bien justificada por la sequía de títulos que se arrastra.

“Claramente no es por dos pérdidas consecutivas. La prensa lo magnifica porque se refieren a un mal momento o inclusive a una crisis cuando Alajuelense ha estado en tercer lugar. Eso no es crisis, es más bien menos margen de tolerancia. La sequía de títulos es y seguirá siendo el malestar que arrastremos como institución”, exteriorizó.

Y agregó: “En algún momento se pensaba que dicha sequía iba de la mano de mala situación económica, pero desde hace cuatro o cinco torneos que no podemos decir eso, pero la sequía continúa. La presión aumenta y el margen de tolerancia disminuye”.

Isidro Monge confiesa que como liguista, al igual que muchos y muchas, está decepcionado, porque asegura que esto que se vive hoy viene desde hace varios torneos y que el equipo necesita regresar a su verdadera identidad.

“Que se disguste quien se disguste, eso es lo de menos. La Liga sencillamente se ha vuelto muy conformista, lo mismo les da ganar, empatar o perder los partidos y así ¿cuál aficionado va a estar contento? Es mi humilde opinión, equivocada o no, ese es mi punto de vista”, sentenció Isidro Monge.

Kénneth Sánchez es del pensamiento que el momento actual es más de lo mismo, porque refleja la inconstancia e inestabilidad que acarrea la Liga Deportiva Alajuelense desde hace tres torneos, incluyendo el actual.

“Ante la escasez de títulos y con todas las condiciones en las que se entrenan, debería reflejarse una clara superioridad sobre sus rivales, situación que muy pocas veces se da. Está más que claro que el ambiente es y será así, hasta que los títulos lleguen, como hito final del proyecto llamado la Liga del futuro, mientras tanto el ambiente seguirá siendo tenso y en constante ebullición”, manifestó Sánchez.

José Pablo Monge sintetiza todo en que la Liga pasa por un momento sumamente frágil, pues los aficionados están cansados de los amiguismos.

“Cualquier traspié del entrenador va a significar la petición de la cabeza del mismo. La Liga ha logrado alcanzar una regularidad importante, pero el campeonato resultadista donde compite no se lo premia y muchas personas no lo entienden. La mayoría queremos títulos y no nos explicamos como después de un rendimiento tan alto se pierdan series finales ante equipos inferiores”, indicó José Pablo Monge.

Citó además que lo único que se reclama son esas series finales perdidas.

“Los aficionados queremos a la Liga mínimo en la final. Siempre. El hecho de tener la planilla más profunda del campeonato nacional sólo decrementa la tolerancia hacia el timonel”, una apreciación con la que coincidió Germán Ávila.

Dago Salas destacó que el resultado del domingo no puede ocultar el problema que acarrea la Liga y que la posición en la tabla es muy subjetiva, ya que en el torneo local con dos ganes ya se está cerca de la clasificación.

“La necesidad de obtener resultados positivos como el campeonato es real, no sólo se puede conformarse con clasificar, eso es lo mínimo. Los resultados deportivos deben ir de la mano con la financiero. La Liga necesidad personal con un conocimiento deportivo una persona que sea capaz de brindar los objetivos que hasta hoy han sido mínimos”, exclamó Salas.

José Alberto Hernández dijo: “La ‘crisis’ yo la veo principalmente por la falta de títulos. El equipo ha venido jugando bien y siendo protagonista, pero sin títulos la afición le va a cobrar cualquier traspié, principalmente el sufrido contra Saprissa. Ese partido estuvo para ganarlo contundentemente y se perdió. Por ejemplo, en el caso de Herediano no está en crisis porque son campeones”.

Javier Trejos manifestó que el equipo se desenvuelve bastante bien, aunque no siempre plasma ese juego en el marcador y que se cometió el error de cesar a Andrés Carevic y luego a Luis Marín, sin darles tiempo.

“Ahora Albert Rudé apenas está conociendo el medio y debe rendir. Creo que se han perdido torneos por detalles muy puntuales, sin jugar mal”, citó Trejos.

Su pensamiento es que lo que se ha hecho en el torneo debe mantenerse, porque de lo contrario no servirá de nada el buen arranque.

“Cierto que la derrota contra Saprissa duele, sobre todo porque a los 30 segundos pudimos haber metido un gol que hubiese cambiado el partido. Esta vez el arbitraje no influyó, como suele suceder”.

Trejos también piensa que es cierto que los pocos títulos obtenidos en muchos años son un factor de molestia, “sobre todo porque de los cuatro torneos de Carevic pudimos haber ganado tres, porque claramente fuimos superiores a los rivales”.

Miguel Araya es del criterio que “todo se junta” en la Liga, en referencia a “escasez de títulos, malos resultados, mal desempeño en la cancha y más sabiendo la afición que tenemos un equipo para avasallar a los demás”.

Rafael Álvarez dijo que siendo objetivo, a su criterio, Albert Rudé planteó la mejor alineación contra Jicaral, porque utilizó a un volante 5, que fue Bernald Alfaro y Alex López le colaboró a Bryan Ruiz.

“Así que ha encontrado el once ideal y el equipo va a mejorar sustancialmente. La afición está molesta porque no gana los partidos importantes y principalmente en las semifinales o finales contra el archirrival”, atinó Álvarez.

Marlon Prado subrayó que aunque el equipo está arriba en la tabla, “eso es un dato menor, sin relevancia, necesita ganar los campeonatos y no el liderato”.

Empero, destacó que “si bien es cierto, ganar un clásico no te da nada más que tres puntos... Yo prefiero perder los dos clásicos del torneo regular, pero ganar las finales. Los jugadores se han acostumbrado a la derrota, al fracaso. Hay demasiada estructura y logística para que la Liga pase por tanta turbulencia en la cancha”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.