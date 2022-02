Albert Rudé: ‘Los jugadores me han demostrado mucho compromiso’

El extremo panameño Freddy Góndola fue a celebrar su anotación con el técnico de Alajuelense, Albert Rudé. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense volvió al triunfo y eso es un respiro para Albert Rudé y para sus jugadores.

Después de la victoria por 3 a 0 de visita contra Jicaral, el técnico español dijo que les pidió a sus hombres que el compromiso que le han demostrado en estos días, lo plasmaran también en el campo de juego, como lo hicieron este domingo.

¿Lo que le hacía falta era contundencia?

Fíjese que estos días prácticamente no hemos tenido tiempo de trabajar porque estamos en recuperación y venimos de una seguidilla de partidos. Teníamos que recuperar a los jugadores y no hemos podido trabajar en lo que a cancha se refiere.

Hemos hecho mucho trabajo de videos y que el jugador fuera consciente de lo que nos estaba faltando, que era básicamente volver al cero atrás y ser contundentes arriba y se ha demostrado con el resultado, que los jugadores han entendido perfectamente lo que nos hacía falta y lo han hecho muy bien.

¿Es un desahogo este triunfo?

Yo te diría que necesitábamos ganar, porque cuando haces un gran partido en el clásico y no te llevas el triunfo, luego vas entre semana y tienes el partido 1 a 1 fuera de casa, empujando para ganarlo y otra vez en los minutos finales tienes una desatención y te vuelves a ir con cero puntos, es una situación muy delicada a nivel anímico y a nivel emocional.

La mejor forma de recomponerse es demostrando lo que el equipo ha demostrado, que puede ser contundente, que puede dejar el marco en cero, a pesar de las condiciones, a pesar del viaje, a pesar de la cancha, a pesar del clima lo puede hacer y eso es lo que se va a exigir siempre a la Liga Deportiva Alajuelense

Que en todos los campos trate de dominar, que trate de ser mejor y que trate de ganar todos los partidos

¿Cómo manejará la situación de los porteros porque regresó Leonel Moreira? ¿Los rotará o se decide por un arquero?

Igual que en todas las posiciones va a jugar el que mejor esté y también dependiendo de las circunstancias.

Fíjense que los últimos resultados no nos respaldaban, habíamos encajado bastantes goles también y entonces hemos creído conveniente hacer un cambio para bien del equipo y por eso ha jugado Leo.

A partir de ahí siempre igual, si Leo se merece jugar va a jugar, si baja de nivel y Ajú está entrenando a un nivel superior va a jugar Ajú. Siempre vamos a intentar poner al portero que esté mejor, al igual que en cada una de las posiciones.

¿Siente que a nivel personal se sacudió de la presión por los últimos dos partidos o lo veía como un trámite normal de la temporada?

Estamos en un equipo grande y un equipo grande como la Liga Deportiva Alajuelense tiene que ganar todos los partidos. Si pierde un partido ya empieza ahí más presión. Si pierde dos partidos aún la presión crece más.

Fíjese que en torneo regular, en partidos donde hay puntos en juego que yo dirigí en la temporada pasada ocho y en esta llevo siete, se han perdido tres, se han empatado dos y se han ganado diez.

Y estos tres que se han perdido en lugar de ser espaciados en el tiempo, se han perdido en un muy corto plazo y esto te aumenta muchísimo la presión, porque tienes tres derrotas en quince partidos, pero se acomodan en un lapso muy pequeño.

La mejor forma es hacer consciencia en el equipo de que se necesita ganar y de forma contundente y los jugadores me han demostrado mucho compromiso y yo les he pedido que todo el compromiso que me han demostrado en este par de días antes de este partido me lo transmitieran también en el verde y lo han hecho.

Entonces, estoy muy contento por el desempeño que ha tenido el equipo y de aquí para arriba.

¿Qué tan importante será esta semana larga que tendrá para trabajar la contundencia?

Por fin una semana larga, la verdad es que cuando estás jugando cada tres días lo que te queda es hacer mucha sesión de video, recuperación, intentar ajustar lo máximo posible con el mínimo tiempo posible y el mínimo desgaste posible y es complicado.

Ahora que tenemos una semana larga veremos muchos detalles que el equipo necesita mejorar, somos conscientes de ellos y por eso veníamos con ese rendimiento en los últimos partidos y creemos que ese tiempo en esta semana larga puede ser muy importante para el equipo y para la consolidación de esta buena dinámica.

¿Qué puede decir de los jugadores con menos experiencia que ingresan y le cambian la cara al partido, como el ingreso de Carlos Mora que fue notorio?

Es que los jóvenes vienen entrenando tan bien, vienen entrenando muy bien y vienen compitiendo muy bien, están poniendo las cosas muy difíciles a los jugadores más experimentados de la plantilla.

Eso hace que la competitividad crezca y que todos aumentemos de nivel. Yo -les insisto mucho de que siempre traten de estar al 100 en los entrenamientos y en los partidos, porque de esa forma podemos estar todos mejorando en el día a día y se ha demostrado, cuando han entrado lo han hecho muy bien todos.