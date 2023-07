Un tico le apagó la sonrisa a México en la final ante Panamá en Copa Oro

El grito de gol fue ensordecedor, voló todo tipo de líquido como parte de la celebración y los jugadores de México festejaron a más no poder. Sin embargo, en apenas segundos un tico le borró la sonrisa a los aztecas, en la final de la Copa Oro ante Panamá.

Los jugadores de México celebraron su anotación ante Panamá, pero segundos después se dieron cuenta que anularon el tanto, mediante el VAR. (RINGO CHIU/AFP)

La anotación de Henry Martin, en el minuto 33, valió solo por unos segundos, ya que con la ayuda del Video Arbitraje, se determinó que el tanto no podía contar. El costarricense Ricardo Montero, al mando del VAR, alertó casi de inmediato al central y lo ayudó a corregir.

Pese a los reclamos de jugadores y miles de fanáticos, ya decisión era clara: posición adelantada de Martin y por ende, nada de sonrisas para el Tri. A los mexicanos no les quedó más que aceptar e irse luego al descanso con el 0 a 0.

Pero la polémica no acabó ahí, porque en el segundo tiempo, otra vez, el VAR intervino ante una decisión del árbitro, el hondureño Said Martínez, que dejaba a México con un hombre más en el campo a falta de casi media hora de juego. El réferi le mostró la segunda tarjeta amarilla, y por añadidura la roja, al defensor canalero Harold Cummings, por una aparente falta. Aunque el zaguero insistía casi rogando en que no había tocado al atacante mexicano, la decisión parecía no tener marcha atrás. Sin embargo, el VAR nuevamente alivió la pena panameña y el juego continuó once contra once.

La paridad de fuerzas no salvaría a la selección de Panamá, pues México anotaría un tanto inapelable en el minuto 88 por intermedio de Santiago Giménez, quien recibió el balón en un contraataque, se quitó de encima la marca de Cummings, le ganó por velocidad, ingresó al área y tocó a un costado. Ni el VAR podía hacer nada.

Para este duelo, en el SoFi Stadium en Inglewood, California, los árbitros designados fueron: como principal Said Martínez (Honduras), como asistente uno Wálter López (Honduras), como asistente dos Christian Ramírez (Honduras) y como cuarto oficial Daneón Parchment (Jamaica).

Mientras que para el VAR eligieron a Montero (Costa Rica) y como auxiliar a Selvin Brown (Honduras).