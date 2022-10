Un muerto por incidentes en partido entre Gimnasia y Boca Juniors en Argentina

Buenos Aires. Un hincha muerto por un paro cardiorrespiratorio es el trágico saldo preliminar de los graves incidentes que el jueves provocaron la suspensión del duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

El partido fue suspendido a los 9 minutos del primer tiempo por graves disturbios ocurridos fuera del recinto que afectaron el desarrollo del duelo que se jugaba en el estadio Carmelo Zerillo, en La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Confirmo que hay una persona muerta. Esta persona fallece de un paro cardíaco”, dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades del hospital San Martín de La Plata confirmaron el fallecimiento de César Regueiro, de 57 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladado desde el estadio de Gimnasia al centro asistencial.

El duelo fue cancelado hasta nuevo aviso “por falta de garantías”, según anunció el árbitro Hernán Mastrangelo, minutos después de que los jugadores y los cuerpos técnicos se retiraran a los vestuarios.

Los incidentes comenzaron por cruces violentos en las afueras del estadio, cuando la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a hinchas que pugnaban por entrar a un estadio ya abarrotado.

El cotejo era el más importante de la fecha 23, a cuatro jornadas del final, con un Gimnasia que de local se jugaba la última ocasión de luchar por el título, mientras que Boca buscaba un triunfo para regresar a la cima del campeonato

"Lo que iba a ser una fiesta termina en esto, nos duele a todos lo que pasó, es tremendo y lo lamentamos", dijo el DT de Boca Juniors, Hugo Ibarra, a periodistas.

Con un estadio repleto, los incidentes comenzaron cuando seguía llegando público decidido a ingresar, lo que desató que la policía cerrara los accesos y reprimiera para evitar nuevos ingresos, según los primeros reportes.

En el estadio se escucharon detonaciones y el humo de los gases llegó rápidamente al campo de juego. Los futbolistas, el árbitro e integrantes de los cuerpos técnicos, debieron abandonar rápidamente el terreno, al mismo tiempo que hinchas ingresaron al campo en busca de una salida y de aire más fresco, ya que los accesos de la cancha estaban cerradas.

En el fútbol argentino los partidos de la Liga se disputan si público visitante, lo que no impidió que algunos integrantes del plantel de Boca auxiliaran con agua a hinchas rivales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que repudió "enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata" y expresó "su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol".

En tanto, Eduardo Aparicio, titular de la agencia que previene la violencia en los estadios en Argentina lamentó los incidentes.

“Es un trago muy amargo, está todo en proceso de investigación, el accionar de la policía. Los incidentes empezaron de afuera hacia adentro, alrededor del estadio había 10 mil personas queriendo entrar, algunos tenían entradas, otros no. Todos vieron cómo estaba la cancha, no cabía ni un alfiler”. ”El partido no se va a jugar (el viernes) de ninguna manera”, agregó.

Antes del escándalo se habían jugado dos partidos, con la victoria de Argentinos Juniors como visitante por 4-0 sobre Lanús, y de Huracán por 1-0 sobre Talleres de Córdoba.