En el mundial 1990 Bilardo metió a la cancha una caja de hielo con bidones, para que los jugadores se refrescaran. Uno de ellos contenía sedativos. Maradona vio que Olarticoechea iba a tomar del bidón envenenado y lo alertó: “¡No, no: de ese no!” El que terminó tomando fue el brasileño Branco, que poco después salió expulsado. Este crimen pudo haberle costado la vida a Branco, o bien una grave suspensión por consumo de sustancias prohibidas. Maradona confiesa todo esto descamisado, echado para atrás, ebrio, la panza pelada, procaz, muriéndose de risa con sus secuaces. Alguien dirá: “los brasileños se fueron de inocentes”. No, no se fueron de inocentes: asumieron que estaban jugando contra 11 caballeros, no 11 rufianes. ¿O es que para no pecar de inocentes tenían que haberlos revisado para verificar que no trajesen dagas o AK-47 escondidas en sus uniformes?