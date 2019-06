En el fútbol, el pasado no vende, no es rentable, y más allá de un puñado de lunáticos, es cosa que no interesa a nadie (la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol no pasa de ser un árido repertorio de cifras y fechas). Paradójica, en verdad, la expresión “hicimos historia”, en un deporte que precisamente se caracteriza por su amnesia, por su deliberada elipsis del pasado (lo propio de la mentalidad posmodernista, y de todo aquello que se propone al mundo bajo forma de mercancía). Pero aun cuando el fútbol adquiriese algún día un Geist (Hegel) o autoconciencia de su propia historia, la expresión “hicimos historia” es exorbitada, hiperbólica, melodramática, y francamente risible. Los campeonatos mundiales no constituirían, en el mejor de los casos, más que una microhistoria del fútbol, dentro de la microhistoria del deporte, dentro de la microhistoria del espectáculo, dentro de la microhistoria de la modernidad, dentro de la microhistoria de la sociedad capitalista. La única macrohistoria en la cual se puede insertar el fútbol, es la gran saga del homo ludens, y esa se confunde con el despertar mismo del mundo.