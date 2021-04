Pero el paradigma ha vuelto a cambiar, y para mal. Ya no son personalidades eminentes como Menotti, Bearzot, Guardiola, Beckenbauer, Zagallo o Zidane las que reinan en la gran pasarela futbolística. Las nuevas vedettes de almanaque, las ticas lindas de nuestro fútbol, las prima donnas en la vitrina de la media, son ahora los gerentes deportivos. Sus pleitos, sus comadreos, sus gollerías. Estamos ya en el fondo de la cadena trófica y alimentaria: los pececillos que no se comen a nadie y a los que se los come todo el mundo. Los elementos menos pensantes, divertidos, interesantes y cultos del fútbol. Aburrido, tedioso, estéril. Un bostezo como el Maracaná.