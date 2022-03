No es mentira: técnico del PSG defiende horror de Donnarumma y lo califica de ‘injusticia’

El técnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, vio algo que la gran mayoría no observó, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, en el que los blancos tuvieron una noche mágica y remontaron (3 a 2 en el global) en gran parte, gracias a un horror de Gianluigi Donnarumma que dio inicio a la debacle de los parisinos.

Sin embargo, Pochettino apareció ante los medios con una versión difícil de creer y es que a su parecer Donnarumma no se equivocó en el 1 a 1 del Real en la vuelta, sino que considera que hay una falta muy clara de Karim Benzema sobre el portero italiano. No es mentira lo que le narramos, es más, el entrenador afirmó que vio la acción entre 30 y 40 veces y para él no hay dudas.

Si es de los que se perdió el partido en el Santiago Bernabéu, lo primero es recalcar que Keylor Navas fue relegado al banquillo (en la ida también); mientras que la acción que defiende el estratega se dio en el minuto 61, cuando el compromiso estaba 1 a 0 a favor de la visita (2 a 0 global) y Donnarumma recibió la pelota con los pies, intentó quitarse a Benzema y salir jugando, pero se la regaló a Vinicius Júnior y el brasileño asistió a Karim para que este definiera solo. El VAR (video arbitraje) no fue necesario ante la claridad de un quite limpio, aunque el entrenador piensa distinto.

“Está claro que es una sensación de mucha injusticia por una falta clara sobre Donnarumma de Benzema... No puedo considerar que hubo un error cuando fue una falta clara. Hablo después de ver las imágenes mínimo entre 30 y 40 veces con diferentes cámaras y diferentes ángulos, entonces no puedo calificar como un error lo de él (Donnarumm), cuando es falta. Esto es el fútbol, cuando se juega en la máxima competición continental los pequeños detalles cuentan y este detalle ha caído en contra nuestra, pero el VAR no ha visto la falta y ha sido determinante para lo que pasó luego”, señaló convencido.

Gianluigi Donnarumma fue el titular del PSG en los dos partidos ante el Real Madrid, en los octavos de final de la Champions League. (JAVIER SORIANO/AFP)

Pochettino reiteró una y otra vez que no podía culpar a Gianluigi, pese a la insistencia de la prensa por recalcar que no se observa infracción. Es más, se le pidió criterio del nivel del arquero en estas instancias, en clara referencia a su decisión de no utilizar a Navas, quien conoce a la perfección lo que son los duelos de este tipo y ya ganó tres veces la Champions justo con la camiseta merengue.

“La acción cambió todo el partido. Son factores que influyen en los estados de ánimo de los jugadores, del contrario y del estadio. Está claro que fue una acción determinante, porque teníamos el control del juego, estábamos más cerca de marcar el segundo gol que del empate, pero todo cambió con el 1 a 1 y el Real Madrid empezó a creer. Luego de esto, nosotros estuvimos demasiado expuestos, bajamos mucho la concentración, nos fuimos del partido y lo pagamos claro”... Creo que si la acción de Benzema es falta estaríamos hablando de otra cosa, pero tenemos que irnos con este gran dolor y la decepción de no haber plasmado con goles la superioridad que tuvo el PSG a lo largo de las dos eliminatorias”, concluyó.

El timonel prefirió justificar la caída en el supuesto fallo arbitral y no en las limitaciones de un equipo que tenía todo encaminado a pasar a los cuartos de final, logró estar 2 a 0 arriba en el global, pero se vino abajo anímicamente tras el pecado de Donnarumma y en media hora perdió todo el rumbo con los goles de Benzema al 61′, 76′ y 78′, para el 3 a 1 final (3 a 2 global).

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé no fueron suficientes o en realidad, el fallo del italiano se trajo abajo lo que habían conseguido las otras estrellas del equipo. Mientras esto ocurrió, Keylor solo pudo observar desde el frío banquillo.