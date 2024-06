Mundial de Clubes: Posible huelga de futbolistas ante nuevo formato

El nuevo formato del Mundial de Clubes, con 32 equipos y previsto para debutar en 2025, genera mucha insatisfacción en los bastidores del fútbol mundial por un posible aumento en el congestionamiento del calendario. El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), Maheta Molango, habló por primera vez sobre la posibilidad de una huelga de jugadores y entrenadores.

Durante la presentación del informe sobre carga de trabajo y recuperación de atletas pos-temporada, en colaboración con la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro), Molango mencionó una conversación reciente que tuvo con varios deportistas.

“No hace diez días que estuve en un vestuario directamente afectado por el calendario congestionado y dije que estaba feliz de estar allí, pero la decisión era de ellos. ¿Qué tan lejos querían llegar? Algunos dijeron ‘no aguanto más, podríamos entrar en huelga’. Otro mencionó ‘¿cuál es el sentido de esto? Soy millonario, pero no tengo tiempo para gastar el dinero’. No somos nosotros, la asociación, quienes lo decimos, son personas como Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Hemos llegado a un punto en que no podemos descartar ninguna acción”, declaró Molango, según reprodujo la BBC.

Además, la PFA, Fifpro y la Asociación Mundial de Ligas (WLA) han presionando a la FIFA para realizar cambios en el calendario. A inicios de mayo, enviaron una carta al presidente Gianni Infantino y al secretario general Mattias Grafstrom, solicitando modificaciones en otras competiciones debido al crecimiento del Mundial y amenazando con acciones legales.

En fragmentos de la carta divulgados por la BBC, las asociaciones afirmaron que “imponer la carga de adaptarse a las ligas y a los jugadores es abusivo” y que los cambios en el calendario “comprometen las ligas nacionales y afectan la salud y el bienestar de los jugadores”.

“Siempre hemos intentado seguir el camino de la diplomacia. Enviamos una carta y recibimos una respuesta, pero desafortunadamente, el tiempo está en contra de nosotros. A veces, entre adultos, aunque se intente mucho llegar a soluciones, puede ser necesario que un tercero tome la decisión, un juez o un tribunal”, concluyó Molango.

El nuevo Mundial de Clubes, liderado por Infantino, es una reforma de la competencia disputada de forma fija desde 2005. El torneo, que incluye una fase de grupos, más plazas y una generosa premiación, se planeó desde antes de la pandemia de Covid-19 y ocupará el espacio en el calendario que antes correspondía a la Copa de las Confederaciones.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.