Lionel Messi alucina ante inesperado llanto de entrevistador

Pablo Giralt es un reconocido periodista, conductor y relator argentino. Sin embargo, por más profesionalismo y recorrido, tiene una debilidad por Lionel Messi y al tenerlo de frente se quebró y rompió en llanto. Las emociones le ganaron al comunicador en medio de una entrevista en exclusiva con el “10″, pero lo más alucinante fue la reacción de Messi.

Como pocas veces le ha pasado en su vida, Lio no supo qué hacer frente a las cámaras: empezó a sonar sus dedos, lo invadió una risa nerviosa y hasta cambió su postura. El astro argentino se recostó en el sillón en el que estaba, en busca de las palabras correctas para animar y agradecer a su entrevistador, mientras que Giralt se quitaba las lágrimas de su rostro y trataba de hablar, aún con la voz entrecortada.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

Giralt se sinceró y le transmitió al capitán de la albiceleste lo que muchos fanáticos sienten por él, más allá de la admiración como jugador. Luego de unos segundos de silencio y tras superar el momento, Lionel condujo los hilos como lo hace en la cancha y expresó lo que significa para él ver estas muestras de cariño.

“Me emociona llegar así a las personas. Hay muchos en Argentina y en el mundo que siempre me han acompañado y me han admirado desde lo futbolístico y lo personal que pueden conocer. Soy un agradecido por el cariño que he conseguido”, expresó el futbolista.

Por su parte, el comunicador nunca se sintió avergonzado y simplemente dejó ver sus sentimientos. Es más, luego de la entrevista y de todo lo ocurrido, posteó en sus redes sociales que había cumplido un sueño.