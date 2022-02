Jugadores salvadoreños dan marcha atrás a su decisión y sí jugarán partido eliminatorio ante Canadá

Alex Roldan es uno de los jugadores que compartió el comunicado firmado por los jugadores de la selección de El Salvador. Foto: (Emilee Chinn/AFP)

Los jugadores de la selección de El Salvador dieron marcha atrás a su decisión y anunciaron de que sí jugarán el encuentro eliminatorio ante Canadá, tras una reunión de emergencia con la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut). La decisión se da luego de que los integrantes de la selección mencionaran de que no se presentarían al juego por disconformidades con la Fesfut.

“Como grupo unido, hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos viva esta ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, por nuestras familias y por nuestra afición. A pesar de tener estas lamentables acciones, que afectan la concentración y enfoque que requiere un partido de este nivel”, indica el reciente comunicado que fue compartido por algunos jugadores de la selección.

Hace algunas horas, los futbolistas Eriq Zavaleta, Álex Roldán, Mario González y Alexander Larín, compartieron en sus redes sociales un documento donde explicaban que “la dirigencia no cumplió con algunos acuerdos en cuanto a premios”.

“Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se habló con la prensa sobre implementos para el frío que nosotros compramos en Columbus, Canadá”, afirmaba el texto.

”Ocupando esto como distracción para posteriormente decirnos que no cumplirán con el acuerdo de premios tomado en setiembre al inicio de la Octogonal. Mencionando que, aunque se tienen posibilidades matemáticas, para ellos no se tienen opciones reales de clasificar al mundial”, citaba el primer comunicado de los seleccionados, que compartió el medio salvadoreño La Prensa Gráfica en sus redes sociales.

“Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la Federación. No jugaremos este partido para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir (sic) para nosotros”, explicaron en el texto.

El Salvador recibirá este miércoles en el estadio Cuscatlán a la selección de Canadá. La selecta es sexta en la clasificación con nueve puntos, ocho unidades por debajo de Panamá, la cual ocupa la cuarta posición en busca de un boleto al mundial de Catar.