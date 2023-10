Fallece la leyenda del fútbol inglés Bobby Charlton a sus 86 años

Londres. Bobby Charlton, campeón mundial con Inglaterra en 1966 y leyenda del Manchester United, falleció a los 86 años, anunció el club inglés este sábado.

“El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club”, expresaron los ‘Diablos Rojos’ en un comunicado oficial.

Con Bobby Charlton, el Manchester United se convirtió en el primer club inglés en conquistar la Copa de Europa en 1968.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Sir Bobby falleció en paz en las primeras horas de la mañana del sábado. Estaba rodeado por su familia”, informó la familia Charlton en un comunicado.

“Su familia querría transmitir su agradecimiento a todos los que contribuyeron con su cuidado y a las muchas personas que lo amaron y apoyaron”.

En 2020 se anunció que a Charlton se le diagnosticó demencia, y solo cuando la enfermedad se hizo evidente dejó de asistir a Old Trafford para presenciar los partidos del equipo de su vida.

El United publicó en sus redes sociales una foto de su emblemático jugador con la frase: “Las palabras nunca serán suficientes”.

Bobby Charlton, legendario futbolista inglés y campeón del mundo en 1966 con la selección de Inglaterra. (BEN STANSALL/AFP)

‘Inmortalidad futbolística’

Superviviente del accidente aéreo de Múnich en 1958, que terminó con la vida de ocho de sus compañeros del Manchester United, Charlton logró reponerse de esa terrible prueba para conquistar el Mundial con Inglaterra en 1966 y, dos años después, la Copa de Europa con el United.

Reputado por su excepcional golpeo de balón, el ganador del Balón de Oro en 1966 se convirtió también en un símbolo de la elegancia y del espíritu deportivo.

Nacido en Ashington, una localidad obrera del noreste de Inglaterra, el 11 de octubre de 1937, Bobby Charlton fichó por el United a los 15 años.

Charlton disputó 758 partidos y marcó 249 goles con el Manchester United, con el que debutó en 1956.

Estableció dos récords que se mantuvieron vigentes durante décadas hasta que fueron superados por Ryan Giggs y Wayne Rooney respectivamente.

Ganó tres títulos de liga y una FA Cup en Old Trafford. Después de dejar el United en 1973 y convertirse en entrenador del Preston, regresó a Old Trafford once años después como director del club. En 1994 fue nombrado Sir por sus servicios al fútbol.

Con Inglaterra conquistó el Mundial-66 junto a su hermano Jack, fallecido a los 85 años en 2022. Vistió la camiseta inglesa en 106 partidos, en los que marcó 49 goles.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoró el legado que dejó Charlton para el fútbol. “Lamentamos la pérdida de uno de los campeones del mundo de 1966 y una leyenda del fútbol, cuyo impacto en el deporte abarcó generaciones”, dijo Infantino.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que estuvieron cerca de él, sus excompañeros de equipo, la Football Association y el Manchester United. Descanse en paz”.

Gary Lineker, exdelantero inglés del FC Barcelona entre otros, y actual comentarista en la BBC, afirmó que, en su opinión, Charlton fue “el mejor futbolista inglés de la historia”. “Puede que ya no esté con nosotros, pero tendrá la inmortalidad futbolística”, agregó.

“Todo comenzó con Sir Bobby. Sir Bobby fue la razón por la que tuve la oportunidad de jugar en el Manchester United”, escribió, por su parte, David Beckham en Instagram.