Que diseñen un proyecto institucional, que sea una decisión del club, que no vaya al ritmo de resultados del primer equipo, porque si va al ritmo de lo que pase con el primer equipo no hay equilibrio emocional que pueda sostener nunca nada. Claramente tenemos un manager, que es Enzo Francescoli, que se ocupa del primer equipo y yo soy un director del proyecto que si gana el primer equipo mucho mejor, pero aunque gane, empate o pierda yo tengo que seguir las líneas del proyecto. Entonces, si uno planifica un proyecto a corto, mediano o largo plazo, pero el proyecto va cumpliendo las etapas, cada uno en su nivel, no tiene por qué tener problema. El problema es que en general muchas directivas van al ritmo de la pasión de la gente y la gente a veces en todo tipo de club quiere conseguir logros que no son posibles, entonces no se consigue ni el logro ni el desarrollo de un club a largo plazo. A nosotros se nos ha combinado un poco todo, pero lo único que siempre digo es que hay que profesionalizar el fútbol, principalmente con los clubes de primera división y lo que tienen que hacer es proyectos a mediano plazo. En menos de cinco años no se puede construir un proyecto formativo. Esto no es que se agarra un chico a los 13 años y en dos años está todo resuelto; aquí hay un proceso formativo que con un mínimo de cinco años y un máximo de siete, puede permitir que suceda lo que hoy le sucede a River.