Así se ve Kylian Mbappé con máscara

Con la duda de Kylian Mbappé, que se fracturó la nariz en la victoria (1-0) ante Austria el lunes, Francia disputa un clásico del fútbol europeo ante Países Bajos el viernes (1 p.m. hora de Costa Rica) en Leipzig.

Kylian Mbappé sorprendió este jueves al salir al entrenamiento con Francia y lucir una máscara con la bandera de la selección francesa. El delantero se ejercitó con normalidad en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación. Con esa máscara no podrá jugar, la UEFA solo permite utilizar máscaras de un solo color.

Por las sensaciones y por los mensajes que deslizan Deschamps y sus compañeros, Kylian Mbappé podría jugar este viernes ante Países Bajos. Kylian se lesionó, tras haber impactado contra la espalda del defensor austriaco Kevin Danso al tratar de rematar un balón de cabeza, el capitán de los ‘Bleus’ tuvo que sentarse sobre el césped antes de tomar camino a los vestuarios con su nariz ensangrentada.

🇫🇷 Les images de Kylian Mbappé, à l'entraînement de ce soir, avec le masque bleu-blanc-rouge. On peut y voir aussi ses initiales, son numéro de maillot, le coq français et les deux étoiles pic.twitter.com/kl2VcNjqcY — RMC Sport (@RMCsport) June 20, 2024

Tras haberse entrenado el miércoles con una tirita, Mbappé apareció este jueves con una máscara con los colores (azul, blanco y rojo) de la bandera de Francia.

El capitán de los ‘Bleus’ hizo ejercicios físicos con el resto del grupo, aunque se le vio intentando ajustarse su máscara, durante los primeros 15 minutos del entrenamiento del jueves por la tarde en Leipzig, en que se permitió la presencia de los medios.

Fue la primera vez en que Mbappé llevaba esa máscara, donde están escritas sus iniciales (KM) y hay dibujado un gallo, uno de los símbolos de Francia.

Deschamps destacó que la recuperación de Mbappé avanza “en la buena dirección” y que harán “todo lo posible para que esté disponible” para jugar el viernes ante los neerlandeses.

“La nariz está menos inflamada. Decidiremos en el último momento en función de sus sensaciones”, añadió el técnico.

El nuevo jugador del Real Madrid exhibe su determinación habitual. Quiere jugar lo antes posible, como prueba su mensaje en Instagram para sus 118 millones de seguidores: “Sin riesgos no hay victorias”.

“Siempre lo he dicho, con Kylian el equipo es más fuerte. Si las noticias no son buenas, pelearemos sin él. Kylian es Kylian, no importa en qué equipo esté”, había declarado Deschamps tras el triunfo contra Austria.

Kylian Mbappé salió al entrenamiento de Francia con máscara para protegerse la nariz. (FRANCK FIFE/AFP)

Partiendo de este principio, la nueva estrella del Real Madrid no tiene relevo, aunque el seleccionador cuenta con tres opciones para el puesto de delantero centro: confiar de nuevo en Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de los galos (57 tantos), reposicionar a Marcus Thuram o dar la oportunidad a Randall Kolo Muani, falto de confianza.

“Cuando veo los chicos que tenemos en el banquillo, tenemos claramente los medios para reemplazar a Kylian”, declaró el medio Adrien Rabiot el miércoles.

Países Bajos, cuartofinalista en el pasado Mundial y que remontó ante Polonia (2-1) en la primera jornada, prepara el partido contando con la presencia de Mbappé.

“Creo que estará bien físicamente y lo veremos con una máscara el viernes. Es un gran jugador y debemos contar con esto”, señaló el medio Tijjani Reijnders.

Los Oranje conocen bien lo que es tener al delantero enfrente. En las dos últimas confrontaciones entre ambos equipos, en marzo (4-0) y octubre (2-1) de 2023, en la clasificación para la Eurocopa, Mbappé marcó en cuatro ocasiones.