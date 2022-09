Argentina está sumida en un caos por culpa de las postales del álbum Panini

Confieso que de cuando en cuando ingreso al perfil de los reconocidos actores argentinos Jero y José, que incluso estuvieron en Costa Rica en los primeros días del mes de julio al ser contratados por Sporting FC para un par de trabajos en el área de mercadeo.

Si me quiero reír en algún momento del día, busco las ocurrencias de ambos. Sin embargo, desde hace unas semanas hay un tema que me llama la atención, del cual no sabía si se trataba de realidad o ficción. ¡Caray, es cierto! Argentina vive un caos por la escasez de postales para completar el álbum de Panini para el Mundial de Qatar 2022.

La pasión futbolera de los argentinos, la locura por tener en sus manos lo que ellos llaman la figurita – así le llaman a las postales– de Lionel Messi y el resto de integrantes de la “Escaloneta” – la selección del técnico Lionel Scaloni– provoca un caos donde inclusive tuvo que mediar el Gobierno, y convocar una reunión, el pasado 20 de setiembre, entre los representantes de la empresa italiana (Panini) y los Kiosqueros (chinameros), quienes se quejan de que la empresa no les proporciona las cantidades necesarias por abastecer a grandes comercios, como cadenas de supermercados.

Buscando figuritas en El Salvador. pic.twitter.com/ypkD2zWCAq — Jero Freixas (@jerofreixas) September 23, 2022

Jero y José hacen parodias que reflejan una problemática de una sociedad que lo da todo por el fútbol. Los argentinos abarrotaron las calles del país con la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre del 2020. Y otro ejemplo actual que los retrata, es que son el octavo país con el mayor número de entradas compradas para el Mundial de Qatar 2022, con casi dos millones y medio de tiquetes, según reveló la FIFA el pasado mes de agosto.

Jero hace cualquier cosa por un sobre de postales y José, su esposa, se aprovecha de las circunstancias. Esto mismo sucede en las calles de Buenos Aires.

El mercado negro de álbunes y postales se apodera de las esquinas de la capital argentina y de las paradas del transporte público.

Según el diario El País de España, “crece el mercado negro. En internet se ofrece el cromo extra de Messi a 45.000 pesos (₡190.000), el equivalente al precio de 300 paquetes, equipos completos a 8.000 pesos (₡33.884) y 100 figuritas “sin repetir” a 14.000 pesos (₡59.300). El álbum completo de tapa dura cuesta 40.000 pesos (₡170.000) y 30.000 (₡127.000) si es tapa blanda. En el transporte público proliferan los vendedores que ofertan figuritas falsas”, relata el corresponsal del diario español en Argentina.

Los precios oficiales de cada sobre, cinco postales, es de 150 pesos (₡635) y 750 pesos (₡3.176) por el coleccionador de tapa blanda. El de tapa dura cuesta 3.000 pesos (₡12.700).

Tras la intervención del Gobierno, la empresa Panini en Argentina respondió a La Nación de ese país, que la demanda superó todas las expectativas y que se instaló una nueva máquina para aumentar la producción de figuritas.

“Queremos transmitir tranquilidad de que todos los álbumes podrán ser completados antes del Mundial. No hay inconvenientes más allá de la demora”, expresaron en la firma multinacional.

Para dar una dimensión de la demanda actual de figuritas, Panini indicó: “En comparación con el Mundial de Rusia, que fue récord de venta de nuestra empresa, se vendieron a esta altura un 40% más de álbumes y 19% más de figuritas”.

Esa locura también generó actos violentos y delictivos. La cámara que agrupa a los kiosqueros (chinameros), que pidió la intervención del Gobierno, mencionó al diario El País que algunas personas no controlan su irá y que ciertos locales fueron víctima de violencia donde se forzaron puertas y se quebraron vidrios.

La abrumadora inflación en Argentina también golpea a los coleccionistas de este producto, según publicó la revista Forbes en Argentina con declaraciones de la cuenta de Finanzas Agry.

“El álbum en sí tiene un valor de $750 pesos (aunque muchas personas contaron que lo vieron a precios más caros) cuando en 2018 costó $50 pesos (₡211). Mientras que un sobre cinco figuritas cuesta $150 (₡635) cuando en 2018 el valor fue de $15 (₡63). “El álbum subió 1200% y las figuritas 900%”, estimaron los responsables de Finanzas Argy.

El Mundial de Qatar 2022 se jugará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.