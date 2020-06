“Ellos han hecho una labor de inteligencia durísima, pero los resultados son todos negativos. No nos facilitan localización, ubicación, teléfono, correo electrónico, no sabemos en dónde está el deportista, no sabemos si está en Honduras, ni ellos saben dónde ubicarlo. Incluso se ha hablado con algunos representantes legales del deportista, pero nos han dejado a la espera de esa información”, detalló en ese momento.