Ancellotti ‘sabía’ que Donnarumma se iba a equivocar

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se aprovecho de una de las pocas debilidades de Donnarumma. (GABRIEL BOUYS/AFP)

La eliminación del Paris Saint Germain de la Champions League a manos del Real Madrid sigue dando de qué hablar en Europa, luego de la remontada histórica de los españoles frente a los parisinos en 17 minutos, para ganar el juego 3-1 y avanzar a la siguiente ronda.

Igual continúan los señalamientos hacia el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, a quien achacan el primer gol de los merengues, pese a que el entrenador Mauricio Pochettino aseguró que, desde su punto de vista, hubo falta del francés Karim Benzema.

Otros afirman que por su experiencia y tras haber ganado tres Champions, el llamado a ser estelar ese día era el arquero costarricense Keylor Navas, quien además jugaba ante sus excompañeros y eso le daba alguna ventaja.

El quedar fuera de la Champions League también desencadenó una tremenda silbatina de los aficionados del PSG a los jugadores Lionel Messi y Neymar, en el último juego que ganaron los actuales líderes de la Liga Francesa al Girondins de Burdeos (3-0). Los responsabilizan por la eliminación y el pobre desempeño de ambos en la segunda parte de ese partido.

Los señalamientos continúan y más aún cuando el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti reveló que había preparado la estrategia que obligó a Gianluigi Donnarumma a cometer el error crucial, según destacó Sky Sport Italia.

Ancelotti exjugador y exentrenador del Milan, equipo donde se formó el Giggio, comentó en la rueda de prensa cuál había sido la estrategia para que el joven guardameta cediera a la presión, en su primera participación en la Champions League, torneo que nunca había jugado.

“Acosar a Donnarumma con el balón en los pies fue una táctica preparada, porque sabía muy bien que la debilidad del portero es su técnica y su serenidad en los pases hacia atrás, por lo que siempre los delanteros debían estar atentos a no dejarlo tomar el balón y controlarlo”, indicó Ancelotti a Sky Sport Italia.

“Nos costó recuperar el balón, pero con la presión alta que habíamos probado en los entrenamientos, conseguimos el gol y eso cambió totalmente el partido. Fue una noche especial porque ganamos un partido muy difícil y complicado, más complicado aún después del gol de Mbappé”, agregó.

El estratega italiano manifestó que tras ese primer gol de Benzema todo cambió y el cuadro madridista pudo remontar contra todos los pronósticos.

“Después de ese gol, el ambiente en el estadio cambió por completo. La última media hora fue espectacular y tenía que serlo, porque si no, no hubiéramos podido ganar al Paris Saint-Germain. Los cambios dieron resultados. Le di descanso a Toni Kroos porque no había entrenado, mientras que Rodrygo y Camavinga aportaron piernas frescas al partido”, recordó Ancelotti.